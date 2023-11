Reklama

Co książę Karol myśli na temat Meghan Markle? Od kilku miesięcy amerykańska aktorka jest żoną księcia Harry'ego i choć początkowo mówiło się, że Meghan nie pasuje do rodziny królewskiej, teraz okazuje się, że aktorka świetnie radzi sobie jako księżna Sussex, a do tego zaskarbiła sobie sympatię członków rodziny królewskiej. Bardzo lubi ją i szanuje królowa Elżbieta II, która chętnie spędza z nią czas, a ostatnio dała jej w prezencie kolczyki! A co na temat Meghan sądzi jej teść, książę Karol?

Co książę Karol myśli o Meghan Markle?

To książę Karol poprowadził Meghan Markle do ołtarza, gdy okazało się, że jej ojciec nie dojedzie na jej ślub. Był to piękny gest z jego strony, który z pewnością zaimponował Meghan. Jednak po ślubie mówiło się, że Karol jest nieco zły na swoją synową, a to z powodu... ubrań! Meghan nie może przejmować ciuchów od znanych domów domy, a podczas oficjalnych wyjść przeważnie stawia właśnie na światowe marki. Kto zatem płaci za jej ciuchy? Książę Karol!

- Książę Karol czuje się, jak chodzący bankomat i ma zamiar porozmawiać z Meghan i Harrym na ten temat – podał latem magazyn "Life&Style".

W czerwcu Meghan wydała na ubrania 20 tys. dolarów. Karol jednak wybaczył synowej jej miłość do luksusowych marek, bo zagraniczne media donoszą, że i on, podobnie jak królowa, uwielbia Meghan.

- Bardzo wspiera ją, pomaga w trudnych chwilach związanych z jej ojcem, Thomasem Markle. Ma do niej prawdziwą słabość i myśli, że jest najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła się Harry'emu - podaje informator Vanity Fair.

Czyżby Meghan stała się ulubienicą w pałacu Buckingham? Wszystko na to wskazuje, ale jest jeden wyjątek - nadal ponoć nie przepada za nią Kate.

Książę Karol w maju poprowadził Meghan do ołtarza

Tata Harry'ego bardzo lubi jego żonę