Alżbeta, po operacji i walce o życie, wróciła do pracy - m.in. na plan "Ojca Mateusza", gdzie gra Agatę, która spodziewa się dziecka:

Potwierdzam, że spodziewamy się dziecka????I wiecie co? Powrót na plan serialu w którym nawet na chwilę nie zakładali, że nie wrócę po tym, co mnie spotkało jest cudowne❤️Powrót do @ojciecmateusztvp w nowym wydaniu z krótką fryzurką został zaakceptowany. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba????Także dziś w imieniu Gibalskich ściskamy Was mocno????