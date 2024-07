Za nami kolejny odcinek największego show tej wiosny, czyli "Tańca z gwiazdami". W programie zatańczyło dziewięć par, które zaprezentowały się w wybranej przez siebie technice do ulubionego utworu. Po zsumowaniu głosów widzów i jurorów najlepsza okazała się Klaudia Halejcio, z programem natomiast musiała pożegnać się dziennikarka sportowa Polsatu, Karolina Szostak. Przypomnijmy: Głosy widzów pokryły się z typowaniami jurorów. Z programu odpadła...

Do tej pory najsłabsze oceny zbierała Natalia Siwiec. Modelka po każdym tańcu słyszała krytyczne uwagi ze strony jury, zwłaszcza Iwona Pavlović pozwalała sobie na ostre uwagi w stosunku do gwiazdy. (zobacz: Iwona Pavlović do Siwiec: Tu nie było nic) Widzowie programu również nie pozostawiali na modelce suchej nitki. Na oficjalnym profilu programu pełno było komentarzy sugerujących, że to właśnie ona powinna opuścić program.

W dzisiejszym odcinku Natalia i Jan zatańczyli pasadoble. Przed oceną jury głos zabrał Krzysztof Ibisz, który stwierdził, że Natalia zrobiła ogromne postępy. Z prowadzącym zgodził się Michał Malitowski:

W zeszłym tygodniu bylem bardzo zły z powodu Iwony, która dała jedynkę. Dzisiaj zrobiłaś olbrzymi postęp - dodał. - Kawał dobrej roboty!

Niespodziewanie przytaknęła mu również Iwona:

Składam wielki ukłon do Jana. Mogłabym dać dziś dziesiątkę nawet - stwierdziła.

Ostatecznie Czarna Mamba przyznała modelce 7 punktów, Michał tak jak obiecał dał 10, podobnie jak Beata. Andrzej podarował 9, dzięki czemu Natalia i Jan zostali liderem dzisiejszego odcinka zdobywając 36 punktów.

Tego chyba nie spodziewał się nikt.

