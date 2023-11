1 z 5

Małgorzata Rozenek bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd. Niebawem będziemy mogli ją podziwiać razem z Radkiem Majdanem w nowym show TVN "Iron Majdan". Jakby tego było mało, to Małgosia dostała też swój własny program w TVN Style. Jednak duża popularność to nie tylko jasne strony, ale także ciemne, wśród których można wymienić duży hejt. Małgorzata Rozenek zmaga się z nim na co dzień, zwłaszcza że jest bardzo aktywna w social mediach. Dlaczego reaguje na hejterskie zaczepki? Już to wiemy! Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii.

