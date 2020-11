Czeka nas lockdown na Boże Narodzenie? Minister zdrowia szczerze: „Nie ma prostych decyzji”

Czy możliwe jest, że nie będziemy mogli wyjechać na Boże Narodzenie? Czy w związku z pandemią koronawirusa przed Wigilią czeka nas lockdown i kiedy się o nim ewentualnie dowiemy? Czy znana jest planowana data powrotu dzieci do szkół? O tym wszystkim opowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Co mówi Niedzielski? Zobaczcie.

Minister zdrowia o lockdownie na Boże Narodzenie

Choć ostatnie podawane prze Ministerstwo Zdrowia dobowe liczby zakażeń są niższe niż w ubiegłym tygodniu, mniej też przeprowadza się testów. Tymczasem zgodnie z tym, co mówił premier Mateusz Morawiecki, to od tych wyników zależy czy grozi nam lockdown. I choć na razie jego groźba została odsunięta, nie jest powiedziane, że niedługo hasło „narodowa kwarantanna” nie powróci.

Dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej” zapytał ministra, czy zostaniemy zamknięci na święta? Minister mówi, że był zwolennikiem ustalenia sztywnych kryteriów wprowadzenia lockdownu, ale...

Ale to nie jest tak, że będziemy podejmować decyzje tylko na podstawie dziennej liczby zakażeń czy zachorowań. Przy zajętej w pełni infrastrukturze, nawet średnia liczba zachorowań dziennie – powiedzmy 10 tys. – może być sporym problemem - mówił w "DGP".

Dziennikarz dopytywał, czy w takim razie - podobnie jak to było przed 1 listopada - o lockdownie możemy dowiedzieć się np. w Wigilię? Minister broni decyzji rządu co do ograniczeń na Wszystkich Świętych, i twierdzi, że dzięki niej nie ma obecnie skoku zakażeń.

W epidemii nie ma prostych decyzji - mówi. - Wiemy już na pewno na podstawie naszych i zagranicznych doświadczeń, że trzeba być bardzo ostrożnym w luzowaniu obostrzeń. Czy jednak wprowadzimy dodatkowe obostrzenia? Jeżeli utrzymamy stabilizację, może z lekkim spadkiem, to pozwoli na to, żeby przynajmniej utrzymać status quo - mówi.

Na razie nie jest również w stanie powiedzieć kiedy dzieci wrócą do szkół.

Realnie nikt dziś odpowiedzialnie nie odpowie na pytanie o rozwój wypadków w perspektywie dłuższej niż dwutygodniowa - podkreślał w wywiadzie dla "DGP".

Jak myślicie, święta w tym roku będą wyglądać normalnie?

Ze słów ministra zdrowia wynika, że na razie ciężko powiedzieć, co będzie w grudniu.