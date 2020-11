Koniec nauki zdalnej po 29 listopada? Wiemy, jacy uczniowie jako pierwsi wrócą do szkół

Kiedy uczniowie będą mogli wrócić do nauczania stacjonarnego? To pytanie zadają sobie rodzice w całej Polsce, którzy wraz ze swoimi dziećmi musieli podporządkować się nowej edukacyjnej rzeczywistości. Wygląda na to, że optymistyczny scenariusz na temat końca nauki zdalnej po 29 listopada i stopniowego powrotu do szkół zaczyna być coraz bardziej realny. Minister Edukacji oznajmił dziś, które dzieci jako pierwsze będą mogły przygotowywać się do powrotu do nauki stacjonarnej. Sprawdźcie szczegóły.

Koniec nauki zdalnej po 29 listopada. Kolejne szczegóły

W związku z panującą pandemią koronawirusa rząd zadecydował o wprowadzeniu nauki zdalnej we wszystkich szkołach w całej Polsce. Tym samym od kilku tygodni uczniowie uczą się w domu. Jeszcze kilka dni temu w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Minister Edukacji, Przemysław Czarnek oznajmił, że są dwie wersje dotyczące powrotu dzieci do szkół. Ta optymistyczna wskazuje na to, że uczniowie będą mogli stopniowo wracać do nauki stacjonarnej już od grudnia, natomiast w tej pesymistycznej wersji nauka zdalna może zostać przedłużona jeszcze o kilka miesięcy:

Obawiam się, że przy pesymistycznym wariancie nawet do stycznia lub dłużej. Nie mogę założyć tylko wariantu optymistycznego. - mówił w rozmowie z "DGP"

Wszystko wskazuje jednak na to, że duże szanse na spełnienie ma ten optymistyczny wariant mówiący o powrocie dzieci do szkół już po 29 listopada.

Jeśli krzywa dziennych zakażeń koronawirusem zostanie wypłaszczona, to mamy szansę, by po 29 listopada przynajmniej stopniowo wracać do szkół - powiedział Przemysław Czarnek we wczorajszym wywiadzie dla Radia Wnet

Dziś Minister Edukacji określił, które dzieci mogą liczyć na powrót do nauki stacjonarnej w pierwszej kolejności:

Jeśli spadek zakażeń się utrzyma, to nie wykluczam, że po 29 listopada dzieci będą stopniowo wracać do szkół. W pierwszej kolejności najwyższe roczniki szkół podstawowych i szkół średnich, czyli klasy ósme i maturalne, oraz roczniki najmłodsze z klas I-III, dla których nauka zdalna jest najbardziej uciążliwa i najmniej efektywna - powiedział Przemysław Czarnek w wywiadzie dla radiowej Jedynki

Pozostaje nam czekać na oficjalne stanowisko rządu dotyczące dalszej edukacji uczniów.

