Kilka miesięcy temu w Paryżu Isabel Marant pokazała świetną kolekcję. Mimo, że była to wiosenna linia dużo w niej było dzianiny i plecionych swetrów. Jeden look wyjątkowo przypadł nam do gustu. Połączenie dżinsowych szortów, sandałków na obcasie i ciepłego luźnego swetra. Świetna stylizacja na spotkanie z przyjaciółmi albo „casual friday” w pracy.

Oryginalny sweter Isabel Marant to koszt prawie 4 tysięcy złotych, my znaleźliśmy ten w Topshopie za 200 zł. Szpilki tej francuskiej projektantki z jej wiosennej kolekcji kosztują ok. 2,5 tysiąca złotych, te zaproponowane przez nas kosztują ok. 260 zł. i pochodzą z najnowszej kolekcji River Island.

Dla porównania szorty designerki to ok. 1 tysiąca złotych, a te z Topshopu – 170 złotych. Kolczyki Isabel Marant to koszt ok. 600 zł. – te z H&M kosztują ok. 15 zł.

Zachęcamy do zakupów w stylu największych projektantów.

