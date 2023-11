Słynne aktorki, reżyserki, scenarzystki - wszystkie pojawiły się na rozdaniu Złotych Globów w czarnych kreacjach. To nowy gorący w modzie w trend w Hollywood? Nic z tych rzeczy! Chociaż klasyczna czerń zawsze prezentuje się elegancko w czasie wielkich wyjść, to tym razem nie o szyk chodzi, lecz o coś znacznie ważniejszego. Czarne stylizacja gwiazd ze Złotych Globów to wyraz jedności z ofiarami molestowania seksualnego. Zobaczcie wideo i poznajcie szczegóły akcji gwiazd Hollywood!

Angelina Jolie podobnie jak inne gwiazdy pojawiła się w Los Angeles w czarnej sukni.

Do grona gwiazda popierających protest dołączyła również Dakota Johnson.