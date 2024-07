Mecz Polska-Kazachstan zakończył się remisem 2-2 i Polacy nie popisali się swoimi najlepszymi umiejętnościami. Ale Kamil Glik i tak został bohaterem Internetu... W dość obcesowy sposób udowodnił bowiem sędziemu, że przeciwnik udaje kontuzję. Jak?

Prawda, że Kazach szybko wstał po rzekomej kontuzji? Fani Kamila Glika nazywają go już uzdrowicielem, a na Twitterze śmieją się, że Glik kopniakiem w zadek mógłby też leczyć hemoroidy. Choć pojawiają się też głosy, że Glik zachował się bardzo nieładne. Sędzia dał mu za to żółtą kartkę, bo - choć przeciwnik udawał - to obrońca reprezentacji Polski powinien trzymać nerwy na wodzy.

A Wy jak sądzicie? Kamil Glik zrobił dobrze czy źle?

Kamil Glik gra teraz w drużynie AS Monaco.

Kamil Glik jako jeden z pierwszych po Euro 2016 podpisał kontrakt z zagranicznym klubem i przeprowadził się z rodziną do Monako.