Maciej Pela w najnowszym wywiadzie nie tylko zabrał głos w sprawie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, ale również skomentował wizytę swoich córek na planie serialu, w którym występuje nowy partner jego byłej żony.

Córki Kaczorowskiej i Peli na planie serialu TVP

17 listopada 2025 roku media poinformowały, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są już po rozwodzie. Para zdecydowała się na naprzemienną opiekę nad córkami: 6-letnią Emilią i 4-letnią Gabrielą. Kilka dni po ogłoszeniu rozwodu pojawił się najnowszy wywiad z Pelą, który m.in. skomentował związek Kaczorowskiej i Rogacewicza.

Maciej Pela w podcaście "Galaktyka Plotek" skomentował również wizytę córek na planie serialu, w którym występuje Marcin Rogacewicz. Prowadzący zapytał tancerza, czy potwierdza, że jedna z dziewczynek miała koszmary po wizycie na planie "Komisarza Alexa". Pela odpowiedział.

Do mnie też doszły takie słuchy. To jest serial, w którym jest używana replika broni. Nie wiem, czy to są pistolety hukowe, to już by trzeba było zapytać produkcji, czy to są po prostu repliki (...). Doszły mnie słuchy, że taka sytuacja tam była, że córki miały w rękach te repliki ujawnił podczas wywiadu.

Pela rozmawiał z Kaczorowską ws. wizyty córek na planie "Komisarza Alexa"?

Okazuje się, że Maciej Pela nie zamierza rozmawiać z Agnieszką Kaczorowską na temat wizyty córek na planie "Komisarza Alexa" i ich późniejszej reakcji. Tancerz powiedział wprost, że nie chce wchodzić w kompetencje drugiego rodzica.

Wychodzę z założenia, że to, jak wychowam córki, zależy tylko ode mnie. Więc po prostu porozmawiałem z nimi na ten temat, porozmawiałem z nimi na temat broni. Jak są koszmary, to utulam, jak przychodzą do mnie córki w nocy do łóżka, to łóżko jest ich. Jeżeli potrzebują się przytulić w nocy, to ja zawsze mam dla nich miejsce skomentował w podcaście ''Galaktyka Plotek''.

W najnowszym wywiadzie Maciej Pela wrócił również wspomnieniami do chwili, gdy wiedział już, że jego małżeństwo to już przeszłość. Pela w przejmującym wyznaniu ujawnił, co było dla niego najtrudniejsze po rozstaniu z Kaczorowską.

