Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Niestety, rok temu para podjęła decyzję o rozstaniu, a kilka dni temu ich małżeństwo oficjalnie zakończyło się rozwodem. Dziś Agnieszka Kaczorowska tworzy szczęśliwy związek z Marcinem Rogacewiczem. Zakochani do niedawna razem występowali w "Tańcu z Gwiazdami", a na parkiecie nie szczędzili sobie czułości. Jak komentuje to Maciej Pela?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili związek w "Tańcu z Gwiazdami"

Kiedy we wrześniu tego roku rozpoczynała się jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" chyba nikt nie spodziewał się tego, że już w pierwszym odcinku emocje sięgną zenitu. Wszystko dzięki Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi. Taneczna para tuż po zejściu z parkietu usłyszała bardzo osobiste pytanie. Sykut zapytała Rogacewicza i Kaczorowską czy są zakochani, a wtedy para zaczęła całować się przed kamerami. Tanerka i aktor potwierdzili tym samym plotki na temat swojej relacji. W kolejnych odcinkach podczas ich występów również nie brakowało czułości, co za każdym razem wywoływało lawinę komentarzy w sieci.

Teraz głos w sprawie czułości Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w "Tańcu z Gwiazdami" zabrał Maciej Pela. Co sądzi na temat ich zachowania?

Maciej Pela o czułościach Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Maciej Pela podczas podcastu "Galaktyka Plotek" zdradził, że nie oglądał "Tańca z Gwiazdami", ale przyznał, że co jakiś czas wyświetlały mu się na telefonie rolki z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem. Jak skomentował ich czułości na parkiecie?

To nie jest moja sprawa. To jest ich życie, ich związek i trzymam kciuki. To jest ich sprawa, niech jakby robią tak, jak chcą powiedział w podcaście.

Prowadzący zapytał wprost, czy Maciej Pela rozmawia ze swoimi córkami na temat nowego partnera Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerz od razu powiedział, że nie i wyjaśnił:

Nie znam tego człowieka więc jakby nie daję sobie prawa do rozmawiania na temat ludzi, których nie znam powiedział w podcaście ''Galaktyka Plotek''.

Zobacz także: