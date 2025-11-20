Pela skomentował związek Kaczorowskiej i Rogacewicza. Naprawdę to powiedział
Maciej Pela w rozmowie z mediami zabrał głos w sprawie byłej żony. Tancerz skomentował nowy związek Agnieszki Kaczorowskiej i odniósł się do czułości, jakie okazywała sobie z Marcinem Rogacewiczem w "Tańcu z Gwiazdami".
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Niestety, rok temu para podjęła decyzję o rozstaniu, a kilka dni temu ich małżeństwo oficjalnie zakończyło się rozwodem. Dziś Agnieszka Kaczorowska tworzy szczęśliwy związek z Marcinem Rogacewiczem. Zakochani do niedawna razem występowali w "Tańcu z Gwiazdami", a na parkiecie nie szczędzili sobie czułości. Jak komentuje to Maciej Pela?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili związek w "Tańcu z Gwiazdami"
Kiedy we wrześniu tego roku rozpoczynała się jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" chyba nikt nie spodziewał się tego, że już w pierwszym odcinku emocje sięgną zenitu. Wszystko dzięki Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi. Taneczna para tuż po zejściu z parkietu usłyszała bardzo osobiste pytanie. Sykut zapytała Rogacewicza i Kaczorowską czy są zakochani, a wtedy para zaczęła całować się przed kamerami. Tanerka i aktor potwierdzili tym samym plotki na temat swojej relacji. W kolejnych odcinkach podczas ich występów również nie brakowało czułości, co za każdym razem wywoływało lawinę komentarzy w sieci.
Teraz głos w sprawie czułości Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w "Tańcu z Gwiazdami" zabrał Maciej Pela. Co sądzi na temat ich zachowania?
Maciej Pela o czułościach Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza
Maciej Pela podczas podcastu "Galaktyka Plotek" zdradził, że nie oglądał "Tańca z Gwiazdami", ale przyznał, że co jakiś czas wyświetlały mu się na telefonie rolki z Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem. Jak skomentował ich czułości na parkiecie?
To nie jest moja sprawa. To jest ich życie, ich związek i trzymam kciuki. To jest ich sprawa, niech jakby robią tak, jak chcą
Prowadzący zapytał wprost, czy Maciej Pela rozmawia ze swoimi córkami na temat nowego partnera Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerz od razu powiedział, że nie i wyjaśnił:
Nie znam tego człowieka więc jakby nie daję sobie prawa do rozmawiania na temat ludzi, których nie znam
Zobacz także: