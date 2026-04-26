Anna Sowińska, znana widzom jako Mała Ania, wróciła do telewizji w 3. sezonie "Królowej przetrwania". Szybko zrobiło się głośno nie tylko o jej zachowaniu w programie, ale też o zaskakująco szczerych słowach na temat początków w "Warsaw Shore". Dziś Anna Sowińska realizuje się jako żona i mama dwójki dzieci, a jej priorytety sprzed lat całkowicie się zmieniły. Mała Ania ma za sobą metamorfozę, a od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pokazuje też swoje mieszkanie. Króluje tam minimalizm w najczystszej formie.

Mała Ani z "Warsaw Shore" zmieniła swoje życie

Po zakończeniu przygody z "Warsaw Shore" Anna ułożyła sobie życie u boku Artura Sowińskiego i została mamą dwójki dzieci. Natana, który przyszedł na świat 1 stycznia 2022 roku oraz Sary, która urodziła się we wrześniu 2024 roku. Uczestniczka kontrowersyjnych programów telewizyjnych podkreśla, że nie zamierza ukrywać przed dziećmi swojej telewizyjnej przeszłości, ale chce opowiedzieć o niej jak o rozdziale z młodości i potraktować jako przestrogę przed błędami.

W pierwszym odcinku "Królowej przetrwania" Sowińska zwróciła też uwagę na sam pseudonim "Mała Ania", który jej zdaniem przestał już pasować. I choć nadal przyznaje, że zdarza jej się przeklinać, podkreśla, że dziś jest znacznie bardziej stonowana i jest na zupełnie innym etapie życia niż za czasów "Warsaw Shore". A jak mieszka Mała Ania?

Tak mieszka Mała Ania z "Królowej przetrwania"

Anna Sowińska razem z mężem Arturem i dwójką dzieci zdecydowali się na minimalistyczne mieszkanie, które często przewija się w nagraniach influencerki w mediach społecznościowych. Uwagę zwraca przede wszystkim mininalistyczna kuchnia w kształcie litery U, z jasnymi szafkami oraz stylowymi, dekoracyjnymi uchwytami. Na podłodze wzrok przyciąga jasny drewniany parkiet, ale tylko spójrzcie na jej jadalnię. Znajduje się tam stół z wygodnymi, komfortowymi krzesłami, a wzrok przyciąga obraz z wizerunkami całej rodziny.

W salonie obok wygodnej szarej kanapy zobaczymy jasne meble o modnym wzorze. Nie brakuje też elementów, zdradzających, że w mieszkaniu są dzieci, jak chociażby krzesełko do karmienia. Co ciekawe Anna Sowińska znalazła też miejsce dla kompaktowej bieżni, aby zadbać o codzienną dawkę aktywności.

Tylko spójrzcie, jak wygląda mieszkanie Małej Ani z "Królowej przetrwania"!

Tak wygląda dom Małej Ani z "Królowej Przetrwania" fot. malaa_official

