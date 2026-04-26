Tak mieszka Daria Ładocha. Urządziła sobie małą Tajlandię

Tak mieszka Daria Ładocha. Zamieszkała w „małej Tajlandii”
Daria Ładocha pokazała swoje prywatne mieszkanie, w którym żyje już od ośmiu lat. Gwiazda zdradziła, że okolica przypomina jej „małą Tajlandię”. Co ciekawe, przy wyborze apartamentu pomagał jej… pies. Okazuje się, że wprowadziła się tu całkiem przypadkowo. Do dziś nie żałuje. I nic dziwnego.
Daria Ładocha mieszka w Warszawie od ośmiu lat pod adresem, który znalazł ją niemal sam. To nie była długa lista ofert ani miesiące oglądania lokali, tylko zwykłe odwiedziny u przyjaciół na osiedlu i moment, w którym zimowe dojazdy z dziećmi przestały mieć sens. Kropkę nad i postawił spacer z psem oraz luźna sugestia znajomego, by poszukać czegoś bliżej.
Tak mieszka Daria Ładocha. O wyborze zadecydował... pies
Daria Ładocha bywała u znajomych w tej okolicy, ale początkowo traktowała to jak zwyczajny punkt na mapie. Z czasem okazało się jednak, że zimą takie wyprawy potrafią wyczerpać bardziej niż cały dzień pracy: dzieci, kurtki, czas, dojazdy i to uczucie, że wszystko trwa o krok za długo.
Właśnie wtedy w tle pojawił się prosty pomysł. Podczas wyjścia z psem znajomy rzucił, że mogą znaleźć jej mieszkanie bliżej tego miejsca. Bez wielkich planów, bez wielkiej przeprowadzki w głowie. A jednak ten jeden impuls uruchomił ciąg zdarzeń, który zakończył się tym, że Ładocha zamieszkała tu na lata.
Znalazłam to miejsce przypadkiem. Osiem lat temu. Miałam tutaj przyjaciół na osiedlu i odwiedzałam ich z dziećmi. To było uciążliwe w zimie, więc mój kolega, gdy wyszliśmy z psem, stwierdził, że znajdziemy mi mieszkanie bliżej
Tak mieszka Daria Ładocha. Znalazła apartament w „małej Tajlandii”
To, co ostatecznie przekonało Ładochę, nie sprowadzało się do samego mieszkania, tylko do tego, co dzieje się tuż obok. Zwróciła uwagę na spokój i zieleń, które w Warszawie bywają na wagę złota. W tym miejscu było ciszej, bardziej naturalnie, a codzienność od razu wydawała się prostsza.
W pobliżu znajduje się też rzeczka i fontanna. I właśnie ten detal dodał historii zaskakującego, bardzo osobistego wymiaru. Latem dźwięk fontanny ma przypominać Ładosze odgłosy Tajlandii, które kojarzą się z wodą słyszalną niemal wszędzie. To skojarzenie okazało się tak silne, że zaczęła mówić o tej okolicy jak o swojej „małej Tajlandii”.
Niedaleko jest rzeczka i fontanna. I ta fontanna przypomina mi latem wszystkie dźwięki Tajlandii, bo tam zawsze wszędzie gdzieś pyrka jakaś woda. Ja tu weszłam i powiedziałam, że to jest moje miejsce, bo ja się tutaj poczułam jak w Tajlandii. Zresztą było bardzo zielono dookoła, więc latem jest tutaj naprawdę pięknie. I tak zostałam w tej mojej małej Tajlandii
Od tamtej decyzji minęło osiem lat, a mieszkanie wciąż jest jej codziennym azylem. Najciekawsze w tej historii jest to, jak mało „wielkich” elementów było potrzebnych, by wszystko się ułożyło: znajomi na osiedlu, zmęczenie dojazdami, spacer z psem i chwila, w której coś po prostu kliknęło.
W świecie, w którym wybory mieszkaniowe często przypominają długi i nerwowy maraton, ten scenariusz działa jak kontrapunkt: czasem dom nie jest efektem planu, tylko odpowiedzią na potrzebę chwili. A potem zostaje na dłużej, bo okazuje się dokładnie tam, gdzie trzeba - blisko codzienności, ale w rytmie, który daje oddech.
