Tak mieszka Daria Ładocha. Urządziła sobie małą Tajlandię

Daria Ładocha mieszka w Warszawie od ośmiu lat pod adresem, który znalazł ją niemal sam. To nie była długa lista ofert ani miesiące oglądania lokali, tylko zwykłe odwiedziny u przyjaciół na osiedlu i moment, w którym zimowe dojazdy z dziećmi przestały mieć sens. Kropkę nad i postawił spacer z psem oraz luźna sugestia znajomego, by poszukać czegoś bliżej.

Tak mieszka Daria Ładocha. O wyborze zadecydował... pies

Daria Ładocha bywała u znajomych w tej okolicy, ale początkowo traktowała to jak zwyczajny punkt na mapie. Z czasem okazało się jednak, że zimą takie wyprawy potrafią wyczerpać bardziej niż cały dzień pracy: dzieci, kurtki, czas, dojazdy i to uczucie, że wszystko trwa o krok za długo.

Właśnie wtedy w tle pojawił się prosty pomysł. Podczas wyjścia z psem znajomy rzucił, że mogą znaleźć jej mieszkanie bliżej tego miejsca. Bez wielkich planów, bez wielkiej przeprowadzki w głowie. A jednak ten jeden impuls uruchomił ciąg zdarzeń, który zakończył się tym, że Ładocha zamieszkała tu na lata.

Znalazłam to miejsce przypadkiem. Osiem lat temu. Miałam tutaj przyjaciół na osiedlu i odwiedzałam ich z dziećmi. To było uciążliwe w zimie, więc mój kolega, gdy wyszliśmy z psem, stwierdził, że znajdziemy mi mieszkanie bliżej powiedziała „Vivie!”.

Tak mieszka Daria Ładocha. Znalazła apartament w „małej Tajlandii”

To, co ostatecznie przekonało Ładochę, nie sprowadzało się do samego mieszkania, tylko do tego, co dzieje się tuż obok. Zwróciła uwagę na spokój i zieleń, które w Warszawie bywają na wagę złota. W tym miejscu było ciszej, bardziej naturalnie, a codzienność od razu wydawała się prostsza.

W pobliżu znajduje się też rzeczka i fontanna. I właśnie ten detal dodał historii zaskakującego, bardzo osobistego wymiaru. Latem dźwięk fontanny ma przypominać Ładosze odgłosy Tajlandii, które kojarzą się z wodą słyszalną niemal wszędzie. To skojarzenie okazało się tak silne, że zaczęła mówić o tej okolicy jak o swojej „małej Tajlandii”.

Niedaleko jest rzeczka i fontanna. I ta fontanna przypomina mi latem wszystkie dźwięki Tajlandii, bo tam zawsze wszędzie gdzieś pyrka jakaś woda. Ja tu weszłam i powiedziałam, że to jest moje miejsce, bo ja się tutaj poczułam jak w Tajlandii. Zresztą było bardzo zielono dookoła, więc latem jest tutaj naprawdę pięknie. I tak zostałam w tej mojej małej Tajlandii opowiedziała „Vivie!”.

Od tamtej decyzji minęło osiem lat, a mieszkanie wciąż jest jej codziennym azylem. Najciekawsze w tej historii jest to, jak mało „wielkich” elementów było potrzebnych, by wszystko się ułożyło: znajomi na osiedlu, zmęczenie dojazdami, spacer z psem i chwila, w której coś po prostu kliknęło.

W świecie, w którym wybory mieszkaniowe często przypominają długi i nerwowy maraton, ten scenariusz działa jak kontrapunkt: czasem dom nie jest efektem planu, tylko odpowiedzią na potrzebę chwili. A potem zostaje na dłużej, bo okazuje się dokładnie tam, gdzie trzeba - blisko codzienności, ale w rytmie, który daje oddech.

Tak mieszka Daria Ładocha. Urządziła sobie małą Tajlandię Instagram/darialadocha

