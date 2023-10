Natalia Kukulska pokazała, jak spędza wyjątkowy czas z córką na wyjeździe. Wokalistka już w ostatnich dniach kwietnia wybrała się do Wiednia, gdzie bawi się z młodszą córką, Laurą między innymi w znanym wesołym miasteczku Prater. Zobaczcie najnowsze ujęcia, którymi podzieliła się Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska bawi się na majówkowym wyjeździe z córką, Laurą

Nadchodząca majówka zachęca do wyjazdów i spędzania czasu z bliskimi. Wie o tym doskonale Natalia Kukulska, która już w ostatnich dniach kwietnia wybrała się na wyjazd z 6-letnią córką. Gwiazda pokazała, jak spędzają czas w Wiedniu. Piosenkarka wyznała jednak, że wraz z Laurą "zaliczyły mały falstart". O co chodzi?

- No to my mały falstart z Laurką zaliczyłyśmy jeśli chodzi o majówkowy długi weekend. Zaczęło się na wysokościach… był Prater… rollercaster, trampoliny i cudny czas wraz z pogodą! ???????? - napisała na Instagramie Natalia Kukulska.

Wygląda na to, że fani Natalii Kukulskiej nie mają się czym niepokoić - falstart, o którym pisze córka Anny Jantar to zapewne nawiązanie do wyjazdu przed "oficjalnym" rozpoczęciem majówki, a więc pierwszych dni maja.

Na Instagramie Natalia Kukulska pokazała między innymi widoki na Wiedeń, a także atrakcje dostępne w jednym z najbardziej znanych w Europie parków rozrywki - wiedeńskim Praterze.

- Grany był Prater, grany był rollercoaster, hardcore'owo było, Laurko, co? Dałaś radę - zwróciła się Natalia Kukulska do córki.

Fanom najwyraźniej spodobał się pomysł na majówkowy wyjazd, który zorganizowała Natalia Kukulska i dali temu wyraz w komentarzach na Instagramie.

- Super udanego wypoczynku ❤️my również majówka w Wiedniu, i dziś w planach zabawa na Prater????

- Ojacie ale czadersko! Z pozdrowieniami dla Was dziewczyny❤️

- Śliczna mama i Laurka❤️????????

- Super! Ja już mam 10 zawałów jak widzę na ile metrów się ,,wspielyscie" ???? pozdrowienia.

Trzeba przyznać, że 6-letnia córka Natalii Kukulskiej to już naprawdę duża dziewczynka, której najnowszymi zdjęciami ostatnio zachwycali się fani piosenkarki. Podoba Wam się taki pomysł na weekendowy wyjazd? Życzymy udanej zabawy!

