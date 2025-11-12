Paris Jackson, 27-letnia córka nieżyjącego króla popu, Michaela Jacksona, od najmłodszych lat była wystawiona na ogromne zainteresowanie mediów. Już jako dziecko musiała mierzyć się z teoriami spiskowymi i plotkami na temat swojego pochodzenia. Mimo wątpliwości podsycanych przez media, Paris zawsze zapewniała, że to Michael Jackson był jej prawdziwym ojcem. Tragedia dotknęła ją w wieku 11 lat, gdy straciła ojca. To wydarzenie miało ogromny wpływ na jej dalsze życie. Teraz zaskoczyła wyznaniem.

Paris Jackson opowiedziała o skutkach uzależnienia

Paris Jackson opublikowała na TikToku wideo, w którym pokazała szokujące skutki uzależnienia od narkotyków. Z pomocą latarki ujawniła dziurę w swojej przegrodzie nosowej, która jest efektem zażywania substancji odurzających drogą donosową. W nagraniu powiedziała wprost, że choć od pięciu lat jest trzeźwa, jej ciało nadal nosi trwałe ślady przeszłości. To pierwszy raz, kiedy tak otwarcie opowiedziała o konsekwencjach, z jakimi zmaga się każdego dnia.

Na nagraniu Paris Jackson wyznała, że nie planuje operacyjnego leczenia perforacji przegrody nosowej. Powód? Obawa przed koniecznością przyjmowania silnych leków przeciwbólowych po zabiegu. Jako osoba, która zmagała się z uzależnieniem, nie chce ryzykować nawrotu. Dodała również, że w związku z uszkodzeniem nosa jej oddech wydaje głośny gwizd, co czasem bywa zauważalne dla otoczenia. Pomimo tego nie zamierza poddawać się operacji i woli żyć z tym skutkiem ubocznym niż ryzykować powrót do nałogu.

Zdałam sobie sprawę, że nigdy o tym nie mówiłam, a czasem jest to bardzo zauważalne. Mam naprawdę głośny gwizd, ponieważ można go usłyszeć, kiedy oddycham przez nos zdradziła.

Niestety narkotyki stanowią duży problem również w show-biznesie. W ubiegłym roku gwiazdor serialu Przyjaciele, Matthew Perry zmarł po zażyciu nielegalnych substancji, co wywołało szok w całym Hollywood.

Paris Jackson przeszła odwyk, teraz apeluje do fanów

Córka Michaela Jacksona przyznała, że już jako nastolatka uzależniła się od alkoholu i silnych substancji. W 2019 roku podjęła decyzję o pójściu na odwyk. Dzięki terapii oraz wsparciu przyjaciół i bliskich, udało jej się zerwać z nałogiem. W styczniu 2025 roku celebrytka obchodziła pięciolecie trzeźwości. W emocjonalnym wpisie podkreśliła, że to właśnie dzięki abstynencji może dziś doświadczać radości z tworzenia muzyki, opiekować się zwierzętami i przeżywać emocje w pełni.

Nie piję alkoholu ani nie biorę narkotyków. Powiedzenie, że jestem wdzięczna, byłoby kiepskim eufemizmem. Wdzięczność ledwie muska powierzchnię. To dlatego, że jestem trzeźwa, mogę się dziś uśmiechać. Mogę tworzyć muzykę. Mogę doświadczyć radości kochania moich psów i kota. Mogę poczuć złamane serce w całej jego okazałości przekazała we wpisie.

Podczas nagrania na TikToku Paris Jackson wystosowała dramatyczny apel do młodych ludzi.

Nie bierzcie narkotyków dzieciaki (...). Nie polecam tego, bo zrujnowało mi to życie powiedziała.

