Sally Kirkland, amerykańska aktorka znana z roli Anny w filmie Jerzego Bogajewicza z 1987 roku, zmarła 11 listopada 2025 roku w wieku 84 lat. Informację o jej śmierci przekazał agent aktorki, Michael Greene. Kirkland przebywała w hospicjum, gdzie trafiła po poważnych problemach zdrowotnych, jakie miały miejsce w jej życiu w ostatnich miesiącach.

W październiku 2025 roku aktorka upadła pod prysznicem i złamała żebra, a także doznała urazu stopy. Ostatecznie z czasem zdiagnozowano też infekcję kości, która rozprzestrzeniła się do krwiobiegu. Już wcześniej aktorka cierpiała też na demencję. Teraz media obiegła smutna wiadomość o śmierci Sally Kirkland, znanej też z serialu "Kojak" czy „Aniołki Charliego”.

Dramatyczna walka Sally Kirkland z chorobą i ostatnie chwile w hospicjum

Sally Kirkland przez ostatni rok życia walczyła z demencją, a stan jej zdrowia pogarszał się z miesiąca na miesiąc. W październiku 2025 roku upadła w łazience, doznając poważnych obrażeń. W wyniku tych urazów konieczna była hospitalizacja, a następnie skierowanie aktorki do hospicjum. To właśnie tam, w Palm Springs.

Kirkland nie była już w stanie samodzielnie funkcjonować. Infekcja kości, która objęła również jej krwiobieg, w połączeniu z postępującą demencją, przyczyniła się do znacznego pogorszenia jej stanu. Rodzina i bliscy prosili o wsparcie finansowe dla aktorki, a środowisko filmowe zareagowało poruszeniem i współczuciem.

W zeszłym roku Sally złamała cztery kości szyi, prawy nadgarstek i lewe biodro. Podczas rekonwalescencji rozwinęły się u niej dwie oddzielne, zagrażające życiu infekcje. W miarę upływu dni brak odpowiedniej opieki znacznie zmniejsza szanse Sally na pełny powrót do zdrowia. Jednak przy odpowiednim wsparciu medycznym wiemy, że ma duże szanse na przezwyciężenie tego niepowodzenia i powrót do pracy, którą kocha informowano na stronie zbiórki na GoFundMe

Rola Sally Kirkland w „Annie” rozpoczęła jej karierę

Największą sławę Sally Kirkland przyniosła rola w filmie „Anna” z 1987 roku. Produkcję wyreżyserował Jerzy Bogajewicz, a scenariusz współtworzyła Agnieszka Holland. Film był luźno inspirowany spotkaniem Joanny Pacuły i Elżbiety Czyżewskiej. Rola w „Annie” przyniosłaKirkland Złoty Glob oraz nominację do Oscara. To był bez wątpienia szczytowy moment w jej karierze.

Dorobek filmowy i ostatnie występy Sally Kirkland

W ciągu swojej kariery Sally Kirkland zagrała ogromnej liczbie filmów i produkcji telewizyjnych. Do najpopularniejszych należą role w takich filmach, jak „Bruce Wszechmogący”, „JFK”, „Żądło”, „Szeregowiec Benjamin”, „Tacy byliśmy”, „Stalowe magnolie”, a także w serialach: „Kojak” i „Aniołki Charliego”.

W 2024 roku zagrała samą siebie w komedii „Sallywood” i była aktywna do momentu, na który pozwolił jej stan zdrowia.

