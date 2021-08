Córka Ewy Bem pracowała w TVN. Teraz gwiazda broni stacji. Padły poruszające słowa 

Ewa Bem w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o swoim powrocie na scenie i osobistym dramacie, do którego doszło blisko cztery lata temu. Dokładnie w 2017 roku Ewa Bem przeżyła ogromną tragedię. Po kilku latach walki z ciężką chorobą zmarła ukochana córka gwiazdy. Po śmierci Pameli Bem-Niedziałek artystka zniknęła z życia publicznego i zawiesiła swoją karierę. Teraz Ewa Bem wraca i zdradza dlaczego właśnie teraz zdecydowała się na występ na scenie. Wyznanie gwiazdy wzrusza do łez... Ewa Bem zdradziła, dlaczego znów zaśpiewa na scenie Jesienią 2017 roku w mediach pojawiła się tragiczna informacja o śmierci Ewy Bem-Nidziałek. Dziennikarka związana z TVN i córka gwiazdy polskiej sceny muzycznej odeszła w wieku zaledwie 39 lat - lekarze kilka lat wcześniej wykryli u niej guza mózgu. Ewa Bem-Niedziałek osierociła dwójkę dzieci, Basię i Tomka. Po śmierci ukochanej córki Ewa Bem przerwała swoją karierę i przez cztery lata nie pokazywała się na scenie. Gwiazda dopiero teraz poczuła, że jest gotowa, żeby znów zaśpiewać dla swoich fanów. I chociaż w mediach już wcześniej pojawiały się plotki, że wkrótce Ewa Bem wraca na scenę to dziś w "Dzień Dobry TVN" gwiazda przyznała, że wcześniej nie czuła się na siłach, żeby występować. Na początku udawałam, że żyję- zdradziła w rozmowie z Dorotą Wellman dla "Dzień Dobry TVN". Ja sobie w ogóle nie wyobrażałam, że mogę stanąć przed mikrofonem, zaśpiewać jakąś wesołą, czy wszystko jedno, piosenkę. Wesołą to nie wypada, smutną to ryję no to też nie ma sensu za bardzo. Teraz jednak Ewa Bem po czterech latach przerwy zapowiedziała powrót na scenę. Po raz pierwszy zaśpiewa już w lipcu na koncercie w Gdyni. Bardzo się przygotowuje do tego, bo co tu...