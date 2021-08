Jan Borysewicz ostro o Pawle Kukizie. Wykreślił go z okładki wspólnej płyty! 

Paweł Kukiz od wczoraj jest na ustach wszystkich, po tym, jak stwierdził, że on i jego posłowie się pomylili w głosowaniu za poparciem ustawy tzw. "lex TVN". Dzięki ich głosom Zjednoczona Prawica przeforsowała projekt wymierzony przeciwko TVN. Teraz koledzy i koleżanki muzyka z show-biznesu, miażdżą go w sieci, używając często niecenzuralnych słów. Głos zabrali nawet Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek. Co powiedzieli? Zobacz także: Wojewódzki, Panasewicz, Szelągowska ostro krytykują Pawła Kukiza po głosowaniu nad "lex TVN" Paweł Kukiz w ogniu krytyki po głosowaniu nad "lex TVN" Paweł Kukiz jest pod ostrzałem internautów. Po tym, jak zagłosował na projekt "lex TVN", wylała się na niego fala uzasadnionej krytyki, ale również mocnych i personalnych opinii. Chyba najmocniejszy i najgłośniejszy wpis na Facebooku zamieścił Janusz Panasewicz, lider "Lady Pank": Zawsze byłem wstrzemięźliwy co do tego osobnika(wiadomo; muzyk, fajny kolega etc.) ale to, co stało się dziś, na oczach ludzi, jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia, kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju - czytamy. Małgorzata Rozenek krytykuje Pawła Kukiza! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan również skomentowali wczorajsze głosowanie w Sejmie. W rozmowie z Plotek.pl powiedzieli, co sądzą o decyzji Pawła Kukiza. Okazuje się, że piłkarz kolegował się z artystą: Jestem strasznie rozczarowany. Znam go i nigdy nie zrozumiem tego, co zrobił. Jest artystą, a właściwie już nie jest i strasznie mnie to boli, bo wydawał mi się kiedyś fajnym facetem - tłumaczy Majdan. Z kolei Małgosia przypomniała dawne, kontrowersyjne słowa Pawła Kukiza, które dziś...