Gdy Pamela Bem-Niedziałek była nastolatką, zachorowała na anoreksję. Zaczęło się niewinnie - po prostu chciała trochę schudnąć.

Najpierw bardzo przyklaskiwała jej praktykom dietetycznym, bo to się odbywało w racjonalny, kontrolowany sposób, dawało świetne efekty. A potem przeleciała metę i to był koszmar. Kiedy chorowała, po prostu jej nie było… To się zbiegło z innymi trudnymi sytuacjami rodzinnymi. Byłam w ciąży, leżałam siedem miesięcy z Gabrynią… I rzucała się na całą masę spraw, bo chciałam to jakoś załatwić, żeby wszystko było jak dawniej. Siłę znajdowałam, jak zwykle, w Bogu i muzyce. Wchodziłam w nią głową, sercem, całą sobą - wyznała Ewa Bem „Vivie!”