Córka Anny Muchy zachwyciła fanów aktorki. Ma prawdziwy talent! "Gratulacje dla córy"

Anna Mucha postanowiła zorganizować dla swoich dzieci zabawę, tak aby jej pociechy nie nudziły się podczas kwarantanny. Aktorka pochwaliła się tym na swoim Instagramie i musimy przyznać, że pomysł gwiazdy jest naprawdę ciekawy! Okazuje się, że do wspaniałej zabawy wystarczy jedynie... odkurzacz! Koniecznie sprawdźcie co wymyśliła Anna Mucha! Zobacz także: Kuba Wojewódzki znów wspomina Annę Muchę! Internauta: "Kubuś chyba tęskni za Anią" Anna Mucha wymyśliła dla swoich dzieci ciekawą zabawę podczas kwarantanny! Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, wszystkie placówki oświatowe zostały zamknięte, a dzieci spędzają czas tylko w domu. To trudny okres dla nas wszystkich, jednak najmłodsi zdecydowanie bardziej przeżywają wszystkie obostrzenia. Przebywanie przez kilka tygodni tylko w domu potęguje nudę, dlatego rodzice dwoją się i troją, aby wymyślić swoim pociechom interesujące dla nich zajęcia. Anna Mucha postanowiła wykazać się kreatywnością i wymyśliła dla Stefanii i Teodora ciekawą zabawę. Gwiazda "związała" swoje dzieci rurą od odkurzacza, a sama zamieniła się w... Kill Billa! I jak sobie dajecie radę z Szarańcza w domu ? 🤪 ja dziś byłam Killem Billem 😜😈😎 i wzięłam dwie Czerwone Twarze na muszkę 😜🤪 A u Was jak? Pląsająca Łania czy raczej Siedzący Byk? Istne #rodeo 😉 - napisała Anna Mucha Fanów bardzo rozbawiły zdjęcia Ani, a sam pomysł na takie spędzanie czasu z dziećmi, bardzo im się spodobał! - Są kobiety pistolety i kobiety jak rakiety😊Ty chyba obstawiasz obie kategorie😜👍 - najlepsza 🖤 - Też muszę tak spróbować 😂 - Też tak zrobię 😎 tylko nie mam spluwy 😘 - Bardzo pomysłowo Pani Aniu 🥰😂💪💪 -...