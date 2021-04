Anna Mucha skróciła włosy w lockdownie z pomocą... dzieci! "Ratuj" pisze do fryzjera i pokazuje efekt

Anna Mucha podczas relacji na InstaStories pokazała, jak dba o swoją fryzurę w dobie lockdownu. W czasie, kiedy salony fryzjerskie i kosmetyczne są zamknięte gwiazda "M jak miłość" postanowiła ściąć włosy i poprosiła o pomoc... swoje dzieci. Jak w roli fryzjerów poradzili sobie 10-letnia Stefania i 7-letni Teodor?

Anna Mucha chyba nie do końca jest zadowolona z efektów swojej metamorfozy. Aktorka ma teraz znacznie krótsze włosy!

Anna Mucha ścięła włosy

Lockdown w Polsce trwa już od kilku tygodni. W tej chwili w całym kraju są zamknięte szkoły, kina, teatry, galerie handlowe i wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Niestety, zamknięte są również salony fryzjerskie, a to oznacza, że przynajmniej do 18 kwietnia wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, czy farbowanie włosów musimy robić sami, we własnych domach.

W trakcie lockdownu o swoje włosy postanowiła zadbać Anna Mucha. Aktorka zdradziła swoim fanom, że chciała skrócić fryzurę, a o pomoc poprosiła córkę i syna.

Z okazji lockdownu postanowiłam poprosić swoje dzieci, żeby mi podcięły włosy- mówiła podczas relacji na InstaStories.

Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, że Stefania i Teodor podczas podcinania włosów swojej mamy mogli liczyć na pomoc jej partnera, Jakuba Wonsa. A jak teraz wygląda fryzura gwiazdy "M jak miłość"? Dzieci ścięły jej całkiem sporo włosów. Aktorka pokazała odświeżoną fryzurę i zwróciła się do swojego fryzjera z prośbą, żeby ją ratował. Zobaczcie sami!

Anna Mucha poprosiła swoje dzieci, żeby podcięły jej włosy.

Instagram

Aktorka pokazała efekty pracy swoich pociech.