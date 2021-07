Anna Mucha dla magazynu "Party": "Coraz częściej myślę, że i nasza rodzina może się powiększyć...".

Kilka tygodni temu wyszło na jaw, że Anna Mucha znów jest szczęśliwie zakochana. Wybrankiem jej serca jest Jakub Wons – aktor, reżyser i producent teatralny. Para spotyka się już od niemal roku , ale ich związek wyszedł na jaw dzięki paprazzi, którzy przyłapali parę na randce w modnym warszawskim lokalu. Choć Ania i Kuba nie chcą komentować swojego związku, to ich znajomi twierdzą, że są ze sobą szczęśliwi i traktują tę relację poważnie. Czy aktorka i Jakub Wons mają już plany na wakacje? Jak donosi "Party", to nie jest takie proste... Dlaczego? Anna Mucha nie pojedzie na wakacje z ukochanym? Po czterech miesiącach przerwy Mucha wróciła do pracy. Rozpoczęła nagrania nowych odcinków serialu „M jak Miłość”, a już w połowie lipca zacznie zdjęcia do 4. części kultowego „Kogla-mogla”. Mamy procedury, które zapewnią całej ekipie bezpieczeństwo. Niestety, na razie ciężko powiedzieć, kiedy uda się zrobić premierę – mówi w rozmowie z „Party” scenarzystka komedii Ilona Łepkowska. Czy to oznacza, że Mucha tego lata może zapomnieć o urlopie z Jakubem Wonsem? Wakacje już miałam w lockdownie. Teraz praca, praca, praca! – zapowiada Anna. W sierpniu szykuje jej się jednak kilka dni wolnych. Aktorka chce je spędzić z Jakubem i dziećmi na Mazurach i nad polskim morzem. Na urlop w ukochanej Italii musi jeszcze trochę poczekać. Więcej o Annie Musze przeczytasz w nowym "Party". Anna Mucha i Jakub Wons muszą przełożyć romantyczne wakacje.