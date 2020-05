Anna Mucha pokazała zdjęcie dzieci i wyjaśnia dlaczego nie pokazuje ich twarzy! Rozsądnie

Anna Mucha pochwaliła się nowym zdjęciem swoich dzieci z wyjazdu nad morze. Na fotografii nie są widoczne twarze 9-letniej Stefanii i 6-letniego Teodora. Gwiazda "M jak miłość" postanowiła skorzystać z okazji i wyjaśniła dlaczego nie publikuje twarzy swoich dzieci w mediach społecznościowych. Okazuje się, że powód jest bardzo konkretny, a fani aktorki wykazali pełne zrozumienie dla jej decyzji. Zobaczcie, jak to wytłumaczyła!

Aktorka, tak jak większość gwiazd jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, jednak rzadko zobaczymy tam jej dzieci, a jeśli pojawiają się ich zdjęcia nigdy nie są widoczne ich twarze. Anna Mucha w ten sposób chce chronić ich prywatność i dbać o bezpieczeństwo.

mam najcudowniejsze dzieci na świecie, kilka osób może to potwierdzić np. ich Tata 😜 ale nie pokazuje ich twarzy, bo chronię swoich najbliższych... bo nie wiem, kto kiedy i jak może wykorzystać delikatne informacje na nasz temat - napisała Anna Mucha na Instagramie.

Fani aktorki wykazali wiele zrozumienia dla decyzji Anny Muchy. Niektórzy piszą wprost, że to bardzo rozsądne:

racja Aniu... nie ma dla nas nic cenniejszego niz zdrowie i nasi najblizsi

Co racja to racja, niektorzy nie rozumieja ze dla Was aktorow/celebrytow wskazane jest nie szastanie prywatnymi zdjeciami, zwlaszcza dzieci

Brawo za rozwagę... 💖💪

Szkoda...chciałbym zobaczyć piękne buziunie po mamusi. 😊 ale to bardzo zrozumiałe. Popieram. Nie wszystko jest ba pokaz