Tak wyglądają posiłki królowej Elżbiety II. Jeden składnik to sekret jej długowieczności 

Dieta królowej Elżbiety II to jej sposób na długowieczność? Nie uwierzycie, co uwielbia jeść monarchini! Nadworny kucharz zdradził szczegóły!

Królowa Elżbieta II w tym roku skończyła 95 lat i w dalszym ciągu cieszy się dobrym zdrowiem i wspaniałą jak na swój wiek formą. Jest najstarszą i najdłużej panującą głową państwa żyjącą obecnie na świecie. Pobiła nawet rekord królowej Wiktorii, która na tronie zasiadała dokładnie 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni. Okazuje się, że jej sposobem na długowieczność mogą być nie tylko dobre geny, ale też... dieta!

Jakiś czas temu były nadworny szef kuchni królowej Elżbiety II, Darren McGrady, wydał książkę, w której możemy znaleźć między innymi ulubione dania monarchini. Kucharz zdradził również słabość Jej Królewskiej Mości do jednej z pysznych przekąsek, którą bardzo często się zajada. To dzięki niej jest w tak świetnej formie?

To jedzenie jest sekretem długowieczności królowej Elżbiety II

Brytyjska rodzina królewska od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Media nie tylko z zapartym tchem śledzą kolejne wystąpienie royalsów i skandale z nimi związane, jak np.: ubiór księcia George'a na Euro 2020 (2021), spór pomiędzy Williamem a Harrym o biżuterię księżnej Diany, czy głośny wywiad Meghan i Harry'ego z Oprah Winfrey. Sympatycy Windsorów bowiem specjalizują się nie tylko w odkrywaniu awantur z udziałem bliskich Jej Królewskiej Mości, ich kompromitacji, sympatii czy animozji, ale również pilnie analizują ich kreacje, gesty, a także przyzwyczajenia royalsów.

Niedawno ujawniono, jaka jest Elżbieta II, gdy zdejmuje koronę, a ko jest jej ulubionym wnukiem, a także, dlaczego zawsze nosi jaskrawe ubrania. Teraz były nadworny szef kuchni, Darren McGrady, zdradził, jak wyglądają codzienne posiłki matki księcia Karola, a także bez jakiego składnika sędziwa monarchini nie wyobraża sobie życia. Będziecie zaskoczeni!

Królowa Elżbieta II ma już 95 lat i zdrowie jej nie opuszcza. Nawet po śmierci swojego ukochanego męża, księcia Filipa, monarchini szybko powróciła do swoich zawodowych obowiązków, a nawet ochoczo pozuje do oficjalnych zdjęć. Co sprawia, że królowa ma tyle energii? Okazuje się, że to nie tylko zasługa medyków, czy dobrych genów, ale również zbilansowanej diety, o którą dba sztab profesjonalistów. Jak przyznaje Darren McGrady, czyli były osobisty szef kuchni królowej, Jej Królewska Mość je ok. 5-6 posiłków dziennie razem z przekąskami, stawiając na niewielkie porcje w odstępie około trzech godzin.

Jak informuje Darren McGrady, królowa jest wierna kilku ulubionym potrawom, a także przekąskom. Mężczyzna pracował na dworze aż piętnaście lat, co pozwoliło mu dokładnie obserwować dietetyczne zwyczaje monarchini. Elżbieta II każdy dzień zaczyna od filiżanki herbaty oraz ciastek, a następnie zasiada do śniadania, składającego się z miski płatków śniadaniowych. Na lunch zazwyczaj wybiera grillowaną rybę, lub kurczaka, którego podawany jest szpinak, cukinia, bądź świeża sałatka. Popołudnie to zazwyczaj czas na świeże słodkie bułeczki z dżemem i śmietaną. Jak podkreśla były szef królewskiej kuchni, jest jeden produkt, od którego królowa jest wręcz uzależniona.

Królowa jest czekoladoholikiem. Jeżeli gdzieś w menu znajdzie się opcja z czekoladą, monarchini zawsze ją zamówi – podkreśla były szef królewskiej kuchni.

Jej Królewska Mość nie stroni też od alkoholu. Chętnie spożywa Dry Martini, gin, a do obiadu często prosi o kieliszek wina. Co więcej, niemal codziennie przed pójściem spać pozwala sobie na lampkę szampana. Jak wyliczył „Business Insider”, królowa wypija tygodniowo 42 dawki alkoholu! Trzeba przyznać, że to naprawdę szokujący wynik.

Królowa Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia 1926 roku, co oznacza, że niedawno skończyła 95 lat! Monarchini swoją świetną formę zawdzięcza nie tylko sztabowi medyków, ale przede wszystkim specjalnie stworzonej diecie.

Elżbieta II codziennie spodziewa ok 5-6 posiłków razem z przekąskami, które są serwowane co trzy godziny. Jej Królewska Mość uwielbia czekoladę i nie stroni od alkoholu. Królowa ma również smaki, których zupełnie nie toleruje. Jak informuje Darren McGrady, były nadworny kucharz, w królewskiej kuchni przy sporządzaniu dań dla królowej, istnieje kategoryczny zakaz używania czosnku oraz cebuli.

