Co powstrzymało Meghan przed samobójstwem? Szokujące wyznanie księcia Harrego

Od kilku dni Wielka Brytania wstrzymuje oddech, a oczy wszystkich zwrócone są w stronę szpitala St Mary's w Londynie, w którym księżna Kate ma rodzić swoje trzecie dziecko. Nie jest tajemnicą, że data porodu Royal Baby 3 została wyznaczona na 20 kwietnia, więc w każdej chwili możemy usłyszeć radosną nowinę! A wiele wskazuje na to, że Kate jest już w szpitalu... Wczoraj w Wielkiej Brytanii miało miejsce uroczyste wydarzenie - królowa Elżbieta II obchodziła 92. urodziny! Z tej okazji członkowie królewskiej rodziny zjawili się w Royal Albert Hall na koncercie. Królowej Elżbiecie II towarzyszyli syn książę Karol i jego małżonka Kamila, książę Harry i Meghan Markle , a także książę William . Zabrakło księżnej Kate! Czyżby już była w szpitalu? The Duke of Cambridge, Prince Harry and Ms. Markle stand for the arrival of Her Majesty for the #queensbirthday concert at the @RoyalAlbertHall . pic.twitter.com/mVOhSUi64B — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 kwietnia 2018 The Queen sits next to The Duke of Cambridge and The Prince of Wales at the @RoyalAlbertHall for the concert this evening, which celebrates Her Majesty's 92nd Birthday. #QueensBirthday pic.twitter.com/AA0McKn9vH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 kwietnia 2018 Coś czujemy, że lada chwila poznamy prawdę :). Tymczasem z niecierpliwością oczekujemy Royal Baby 3!