Najbliżej wielkiej mody są oczywiście modelki! To one prezentują ubrania, a ich wygląd jest poniekąd częścią kolekcji. To one także chodząc po wybiegu pokazują jak nosić ubrania, jak powinny leżeć na sylwetce. Modelki mają dostęp do wszystkich "dóbr", o których większość kobiet może tylko pomarzyć. Czy jednak ich życie zawodowe przekłada się na życie prywatne? Czy ich styl jest bardziej wyszukany niż innych? Czy po godzinach także paradują w szpilkach? A każde częśc ich garderoby jest starannie przemyślana?

Specjalnie dla Was stworzyliśmy galerię z modelkami, które wzięły udział w tegorocznym Tygodniu Mody w Paryżu podczas prezentacj kolekcji na wiosnę 2012. Zobacz, jak prezentują się w swoich własnych ubraniach i oceń ich styl!

kj

Reklama