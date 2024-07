Zaledwie kilka dni temu zakończyła się 3.edycja "Tańca z Gwiazdami". W finałowym odcinku o Kryształową Kulę walczyli Krzysztof Wieszczek z Agnieszką Kaczorowską i Tatiana Okupnik z Tomaszem Barańskim. Po zaciętej walce na parkiecie widzowie zdecydowali, że nagroda główna należy się pierwszej parze. Wieszczek i Kaczorowska pokonali swoich rywali. Zobacz: Tak wyglądał finał "Tańca z Gwiazdami 3"

W finałowym odcinku programu Krzysztof Ibisz i Anna Głogowska zdradzili pierwsze nazwisko z listy gwiazd jakie pojawią się w 4. edycji. Będzie to nieco zapomniany gwiazdor "idola", Sławek Uniatowski. W mediach zaczęły pojawiać się również informacje kto jeszcze zatańczy w wielkim show Polsatu. Jak donosi "Fakt" w TzG zatańczy Cleo. Piosenkarka nie chciała jednak potwierdzić tych doniesień. W rozmowie z tabloidem zdradza jednak, że jeżeli tylko będzie mogła,to już jesienią zobaczymy ją w programie.

- Staram się ułożyć harmonogram wszystkich działań i prac na wakacje, bo mam dużo do roboty- muzycznie i koncertowo. Taniec lubiłam od zawsze. Jak mi się w tym całym wariackim harmonogramie uda go wcisnąć, to możliwe bardzo, że spróbuję swoich sił. Taniec na pewno mi się przyda na scenie. Wpisuje się to w moją pracę- powiedziała Cleo.