Wczoraj w Londynie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Brit Awards 2014. Pojawiły się na niej największe gwiazdy przemysłu muzycznego, nie zabrakło również lokalnych wykonawców, którzy chcieli pokazać się światu. Na czerwonym dywanie mogliśmy podziwiać prawdziwą paradę nietuzinkowych kreacji. Przypomnijmy: Plejada światowych gwiazd na Brit Awards 2014

Fotoreporterom pozowały m.in. Kylie Minogue, Jessie J, Lily Allen czy Rita Ora. Nic więc dziwnego, że artyści nieco mniej znani mieli utrudnioną sytuacją, aby wybić się z tłumu. Nietypowe rozwiązanie tej sytuacji znalazła grupa Clean Bandit. Ich wokalistka do eleganckiej kreacji dobrała torebkę, w której było... mini-akwarium ze złotą rybką. Musimy przyznać, że z takim gadżetem jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Z pewnością zwróciło to uwagę wszystkich, ale co na to obrońcy zwierząt...

Tak wygląda dziwaczna torebka Clean Bandit. Fajny pomysł?

