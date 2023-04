Jan Dąbrowski podczas relacji na InstaStories pokazał, jak jego córeczka Pola zareagowała na wiadomość, że została starszą siostrą. Nie uwierzycie, co zrobiła kiedy zobaczyła na telefonie, że jej mama urodziła drugie dziecko. Reakcja dziewczynki rozczula do łez. Musicie to zobaczyć! Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz mają drugie dziecko! To już pewne, Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski po raz drugi zostali rodzicami! Radosną wiadomość za pomocą mediów społecznościowych przekazał dumny tata. Jan Dąbrowski podczas relacji na Instagramie pokazał zdjęcie ze szpitala i zdradził, że jego druga pociecha przyszła na świat w poniedziałek 22 marca. 01.23. MAMY TO 22.03.2021- napisał szczęśliwy partner Sylwii Przybysz. Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zostali rodzicami drugiej córki, jednak do tej pory para nie zdradziła, jakie imię wybrali dla dziewczynki. Nie pokazali też jeszcze jej zdjęcia. Teraz jednak dumny tata pokazał, jak córeczka Pola zareagowała na zdjęcia młodszej siostry! Jan Dąbrowski wrócił już ze szpitala do domu, gdzie czekała na niego mała Pola- dziewczynka na początku roku świętowała pierwsze urodziny. Ukochany Sylwii Przybysz pokazał swoim fanom, co zrobiła jego córka kiedy dowiedziała się, że została starszą siostrą. Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, jak mała Pola cieszy się i klaszcze. Zobaczcie, tylko jak Pola cieszy się z narodzin siostrzyczki! Zobacz także: Sylwia Przybysz szykuje dom przed narodzinami drugiego dziecka. Cała szafa ubranek i stylowe łóżeczko to dopiero początek wyprawki! Jan Dąbrowski pokazał, jak Pola cieszy się z narodzin siostry. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zaledwie kilka godzin temu po raz drugi zostali rodzicami.