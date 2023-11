5 z 5

Wiadomo, że dziecko Meghan i Harry'ego nie zasiądzie na tronie. W kolejce przed nim lub nią jest książę Karol, książę William i jego dzieci, książę Harry i dopiero on! Niemniej jednak pierwsze dziecko księcia Sussex to wielkie wydarzenie na Wyspach Brytyjskich! Myślicie, że księżna Meghan urodzi chłopca, a może będzie to dziewczynka?