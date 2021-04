Ciężarna Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała! "Czemu ona tak ciągle trzyma się za ten brzuch?" Gwiazda odpowiedziała hejterom 

Agnieszka Kaczorowska już w lipcu tego roku po raz kolejny zostanie mamą i powita na świecie swoją drugą córeczkę. Ostatnio zaprezentowała swój okrągły brzuszek na planie programu "Jaka to melodia", i choć fani aktorki chętnie śledzą kulisy jej życia za pomocą mediów społecznościowych, przyszła mama musi zmagać się również z negatywnymi opiniami. Ta jednak nie pozostaje im dłużna i nie raz pokazała, że potrafi sobie radzić z hejterami.

Ostatnio internauci skrytykowali ją za urządzanie dziecięcego pokoju, a teraz Agnieszka Kaczorowska natrafiła na komentarze, obok których nie mogła przejść obojętnie.

Aktorka postanowiła odpowiedzieć na nie w specjalnym wpisie na swoim Instagramie.

Domysły o tym, że Agnieszka Kaczorowska jest w drugiej ciąży, internauci snuli już w grudniu ubiegłego roku, a kiedy kilka tygodni później aktorka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w białej koszuli, podsyciła jedynie ciekawość fanów. Wesołą nowinę gwiazda postanowiła jednak ogłosić na własnych zasadach i 18 stycznia potwierdziła krążące w internecie plotki. Od tego czasu Agnieszka Kaczorowska nie ukrywała już swojego ciążowego brzuszka, a zarówno dzięki zdjęciom z domowego zacisza, jak i bajecznych wakacji, jej fani mogli obserwować jak ten nabiera coraz to większych rozmiarów.

Okazuje się jednak, że zachowanie przyszłej mamy nie wszystkim przypadło do gustu i, jak zauważyła sama gwiazda, w internecie zaczęły pojawiać się komentarze dotyczące jednego gestu, a mianowicie - trzymania się za brzuszek! Dlaczego Agnieszka Kaczorowska ciągle to robi? Jej wpis skutecznie im zapobiegnie?

Hmmm... może dlatego że jestem w ciąży? 🤔😂 Dla mnie dotyk i przytulanie są niesamowicie ważne... i tak jak pozuje na zdjęciach z mężem i naturalne dla mnie jest obdarowywanie go czułymi gestami czy spojrzeniami, jak nie wyobrażam sobie nie przytulać Emilki na co dzień i na zdjęciach, tak zupełnie normalne dla mnie jest trzymanie i podkreślanie brzuszka.🤰 Jest tam moja kolejna córeczka, moja kolejna miłość... i jak nie patrzeć pozujemy już do zdjęć RAZEM. ❤️ - napisała Agnieszka Kaczorowska przyznając, że takie komentarze ją bawią.

Na koniec aktorka dodała, że nie zamierza tego zmieniać, a pod jej postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy.

- Ja mam tak samo 🙌 nawet nie myślę o tym, tylko instynktownie trzymam się za brzuszek. Nie da się pominąć faktu że w brzuszku rośnie nasz mały cud życia ❤️

- Naprawdę o to jesteś pytana? To bardzo smutne. Nie byłam w ciąży. Ale doskonale rozumiem obejmowanie brzuszka do zdjęć. Przecież nawet pozując z przyjaciółka przysuwamy się do niej by wyrazić przywiązanie, nie tylko by się zmieścić w kadrze.

- Maskara... A czemu ludzie zadaja takie głupie pytania szczególnie jak kobieta spodziewa się dziecka 😮