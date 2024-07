O tym, że Katarzyna Cichopek nie do końca zadowolona jest z pracy jaką wykonuje dla niej Marcin Hakiel media piszą już od dawna. I chociaż sama artystka nigdy nie chciała przyznać, że coś jest na rzeczy, to „Fakt” dotarł właśnie do informacji, według których Cichopek zwolniła swojego męża z funkcji menedżera!

Jak podaje tabloid sprawami Kasi Cichopek od teraz będzie zajmować się nowa menedżerka. Ta sama, która współpracuje m.in. z Małgorzatą Sochą.

Cichopek z pewnością ma nadzieję, że przy doświadczonej Aldonie Wleklak jej kariera znowu nabierze tempa.

Ciekawe czy Kasia ma jeszcze szanse odzyskać swoją pozycję sprzed kilku lat, kiedy większość stacji telewizyjnych marzyła o tym, żeby występowała właśnie nich.

