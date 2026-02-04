Po zimowej przerwie ekipa popularnego serialu "M jak miłość" wróciła do pracy. 3 lutego 2026 roku Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie nagranie zza kulis, które rozgrzało fanów serialu. Na wideo można zobaczyć wnętrza dobrze znanego domu na Deszczowej, czyli serialowej przestrzeni rodziny Zduńskich. Aktorka napisała:

Stęskniłam się za tą naszą serialową rodzinką . Pierwsze zdjęcia po feriach zimowych i… wow. - zaczęła swój wpis

Powrót do planu zdjęciowego był dla Katarzyny Cichopek wyraźnie wzruszający. W swoim wpisie zaznaczyła, że tęskniła za całą serialową ekipą. To dowód na to, jak silna więź łączy aktorów „M jak miłość”, którzy od lat wcielają się w dobrze znane postaci.

„Ja i Marcin bez zmian” - wzruszające słowa z planu "M jak miłość"

Na opublikowanym nagraniu pojawił się także Marcin Mroczek, odtwórca roli Piotra Zduńskiego - serialowego męża postaci granej przez Katarzynę Cichopek. Aktorka dodała żartobliwy komentarz:

A my? Ja i Marcin bez zmian - chyba utknęliśmy w poprzednim sezonie.

Ten wpis spotkał się z bardzo entuzjastyczną reakcją fanów.

Na filmie pojawiły się również dziecięce postacie:

Dzieci urosły i zmieniły się, jakby ktoś przewinął kilka odcinków do przodu - dodała

Na planie niezmiennie panuje serdeczna atmosfera, a relacje między aktorami - takie jak ta pomiędzy Katarzyną Cichopek i Marcinem Mroczkiem - trwają od lat.

Fani komentują nowe nagranie Cichopek

Pod nowym nagraniem Katarzyny Cichopek szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy już nie mogą się doczekać na nowe odcinki "M jak miłość" i perypetie u rodziny Zduńskich.

Pani Kasiu dzieci rosną, a Państwo cały czas młodzi, fajna z Was serialowa rodzinka

Wow, super rodzinka

Super - piszą internauci

Przypomnijmy, że ostatnio w hitowej produkcji TVP sporo się działo, a to wszystko przez śmierć Franki w "M jak miłość". Serialowi Kinga i Piotrek z pewnością będą teraz wspierać Pawła w tych trudnych chwilach.

atoms.consentPlaceholder.headingText atoms.consentPlaceholder.bodyText atoms.consentPlaceholder.buttonText

Zobacz także: