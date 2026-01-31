Katarzyna Cichopek na brak zajęć zdecydowanie nie może narzekać. Aktorka znana z serialu "M jak miłość", od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę zawodową. Oprócz pracy aktorskiej, jest współprowadzącą program "Halo tu Polsat", który realizuje wraz ze swoim mężem Maciejem Kurzajewskim. To jednak nie wszystko, ponieważ Cichopek prowadzi również prężnie działającą działalność biznesową. W swoim sklepie internetowym oferuje biżuterię, perfumy oraz probiotyczne środki czystości.

Katarzyna Cichopek długo o nim marzyła

W sobotnie południe Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym prezentuje nowe auto prosto z salonu. Choć nie zdradziła marki ani modelu pojazdu, określiła go mianem "cacka". Do zdjęcia dołączyła poruszający wpis, w którym podkreśliła, jak wiele wysiłku kosztowało ją osiągnięcie tego etapu w życiu. Napisała:

Moja siła. Mój upór. Moja wiara w to, co robię. Każda chwila zwątpienia, każde zmęczenie, momenty, w których było ciężko i najłatwiej byłoby się poddać… nie zatrzymały mnie. One mnie zbudowały. I dziś stoję dokładnie tutaj. Z wdzięcznością, dumą. Bo warto było wierzyć. W siebie. I nie odpuszczać.

Maciej Kurzajewski zareagował jako pierwszy

Jednym z pierwszych, który skomentował wpis Katarzyny, był jej mąż Maciej Kurzajewski. Krótko, lecz wymownie napisał:

Yeah.

Komentarze pod postem zalała fala gratulacji i wyrazów uznania. Wielu internautów podkreślało, że post Cichopek ich zainspirował i pokazał, że marzenia naprawdę się spełniają, jeśli włoży się w ich realizację wystarczająco dużo pracy.

Gratulacje kochana!

Gratulacje Kasiu. Życzę bezpiecznej jazdy.

Gratulacje Pani Kasiu! Niech Pani będzie zdrowa i szczęśliwa! - piszą fani.