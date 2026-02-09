Cichopek pokazała się w naturalnej odsłonie. Tak gwiazda "M jak miłość" wygląda bez grama makijażu
Katarzyna Cichopek odsłoniła przed światem swoje dwa oblicza. Na Instagramie pokazała swoje ujęcia bez grama makijażu, zestawione z profesjonalnym make-upem. Reakcje fanów? Nie brakuje podziwu.
Katarzyna Cichopek, znana aktorka i prezenterka, podzieliła się ze swoimi fanami nowym wideo. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie opublikowała ujęcia ukazujące ją zarówno w wersji saute, jak i w pełnym makijażu. Fani zasypali aktorkę komplementami.
Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu
Katarzyna Cichopek znana jest z aktywnego uczestnictwa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami fragmentami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Jej posty cieszą się ogromnym zainteresowaniem i tak się stało również i tym razem.
Na nowych ujęciach Cichopek prezentuje dwa kontrastowe oblicza. W jednej wersji całkowicie pozbawiona makijażu, ukazuje się w pełni naturalnej odsłonie, w drugiej - pełen glamour z precyzyjnie wykonanym makijażem. Wpis, który zamieściła na Instagramie, spotkał się z ogromnym odzewem internautów.
Fani zachwyceni nowymi kadrami Katarzyny Cichopek
Pod nowym nagraniem Katarzyny Cichopek szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wielu z nich zgodnie podkreśla, że aktorka wygląda dobrze zarówno w naturalnej odsłonie, jak i z makijażem.
Katarzyna Cichopek już wcześniej publikowała swoje zdjęcia bez makijażu. Fani bardzo cenią ją za naturalne podejście i zawsze chętnie śledzą jej nowe ujęcia publikowane w mediach społecznościowych. A Wy, śledzicie jej losy?
