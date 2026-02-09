Katarzyna Cichopek, znana aktorka i prezenterka, podzieliła się ze swoimi fanami nowym wideo. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie opublikowała ujęcia ukazujące ją zarówno w wersji saute, jak i w pełnym makijażu. Fani zasypali aktorkę komplementami.

Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu

Katarzyna Cichopek znana jest z aktywnego uczestnictwa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami fragmentami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Jej posty cieszą się ogromnym zainteresowaniem i tak się stało również i tym razem.

Na nowych ujęciach Cichopek prezentuje dwa kontrastowe oblicza. W jednej wersji całkowicie pozbawiona makijażu, ukazuje się w pełni naturalnej odsłonie, w drugiej - pełen glamour z precyzyjnie wykonanym makijażem. Wpis, który zamieściła na Instagramie, spotkał się z ogromnym odzewem internautów.

Fani zachwyceni nowymi kadrami Katarzyny Cichopek

Pod nowym nagraniem Katarzyny Cichopek szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wielu z nich zgodnie podkreśla, że aktorka wygląda dobrze zarówno w naturalnej odsłonie, jak i z makijażem.

Wow pięknie

Cudnie pani Kasiu

Pięknie - piszą internauci

Katarzyna Cichopek już wcześniej publikowała swoje zdjęcia bez makijażu. Fani bardzo cenią ją za naturalne podejście i zawsze chętnie śledzą jej nowe ujęcia publikowane w mediach społecznościowych. A Wy, śledzicie jej losy?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. Instagram katarzynacichopek

Zobacz także: