Wiosenna ramówka Polsatu przyciągnęło plejadę gwiazd, jednak to Aneta Zając, aktorka znana z serialu „Pierwsza miłość”, skradła uwagę wszystkich. W jasnobłękitnej, dopasowanej sukni z subtelnym wycięciem na plecach prezentowała nową, wysportowaną sylwetkę. Stylizacja była pełna klasy i świeżości, a Zając promieniała energią i pewnością siebie. W wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o swojej spektakularnej metamorfozie i drodze do nowego wyglądu! Odpowiedziała też na odważne pytanie. W pewnym wywiadzie rozmowę z aktorką przerwała Katarzyna Cichopek.

Kulisy metamorfozy Anety Zając

Aneta Zając od miesięcy dokumentuje swoją przemianę w mediach społecznościowych, ale dopiero niedawno zdradziła szczegóły. Przyznała, że początkiem przemiany była trafna diagnoza i decyzja o skorzystaniu z pomocy specjalistów.

Pomogło mi pójście do lekarza i posłuchanie lekarza, a nie czytanie różnych rzeczy w internecie. (...) Lekarz postawił diagnozę, dał mi zalecenia. Nie chcę konkretnie mówić, co brałam i jaka była diagnoza, bo to jest kwestia tak indywidualna i jeśli ktoś potrzebuje danego leku, czy danego sposobu prowadzenia przez lekarza to warto się posłuchać. powiedziała aktorka w rozmowie z reporterką Party.pl

Dzięki współpracy z dietetykiem i trenerem personalnym udało się jej wypracować nowe nawyki żywieniowe i wprowadzić regularne treningi. Aneta Zając pokochała bieganie oraz pilates, które stały się nieodłącznym elementem jej codzienności. A co było motorem tej zmiany?

Potrzebowałam zaopiekować się sobą i swoim wyglądem - wyznała Aneta Zając

Aneta Zając o "drodze na skróty"

Aneta Zając podczas wywiadu została zapytana o tzw. drogę na skróty podczas odchudzania, a konkretnie chodzi o używanie popularnych ostatnio leków, które pomagają szybko pozbyć się zbędnych kilogramów. Aktorka mówi wprost, że to sformułowanie jest bardzo krzywdzące:

Wydaje mi się, że to jest bardzo krzywdzące sformułowanie, że jeśli ktoś bierze leki to idzie na łatwiznę. Jeżeli nas głowa boli to weźmiemy te leki. Czy to oznacza, że idziemy na łatwiznę? Najważniejsze jest to, żeby słuchać lekarza i być pod kontrolą.

Okazuje się, że aktorka ma też swoje słabości, ale stara się im nie ulegać:

Lubię słodycze, natomiast mam świadomość tego, że nie mogę ich jeść. Czasami się na coś skuszę, ale nie są moim stałym punktem.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Anetą Zając. Co jeszcze powiedziała gwiazda "Pierwszej miłości"?

Katarzyna Cichopek nagle przerwała wywiad z Anetą Zając

Wiosenna ramówka Polsatu charakteryzuje się tym, że podczas czasu dla mediów na miejscu panuje ogromne zamieszanie. W końcu w jednym pomieszczeniu znajdują się setki gwiazd, które na co dzień mamy okazję oglądać w telewizji. W pewnym momencie Katarzyna Cichopek weszła w kadr. Nie spodziewacie się, co zrobiła, gdy się zorientowała.

Nie wytniemy tego, to musi zostać powiedziała Agata Reszko przeprowadzająca wywiad.

Koniecznie zobaczcie nasze wideo.

