6 lutego 2026 roku rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie-Cortina d’Ampezzo. Z tej okazji Maciej Kurzajewski, ceniony dziennikarz sportowy, postanowił wrócić do wspomnień sprzed 32 lat. Na swoim profilu społecznościowym opublikował archiwalne zdjęcia z 1994 roku z Lillehammer, gdzie stawiał pierwsze kroki w zawodzie jako stażysta redakcji sportowej Telewizji Polskiej. Katarzyna Cichopek nie mogła zostawić tego bez komentarza.

Maciej Kurzajewski opublikował archiwalne zdjęcia. Katarzyna Cichopek rozpływa się nad mężem

Maciej Kurzajewski w tym roku już po raz czternasty będzie relacjonował Igrzyska Olimpijskie. Od debiutu w 1994 roku w Lillehammer do dziś, jego obecność na igrzyskach stała się niemal tradycją. Właśnie z tej okazji prezenter opublikował serię archiwalnych zdjęć ze sportowych wydarzeń.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan–Cortina d’Ampezzo 2026 będą moimi czternastymi Igrzyskami, przy których pracuję jako dziennikarz. Zaczęło się w Lillehammer w 1994 roku — wtedy jako stażysta napisał we wpisie.

Pod opublikowanymi archiwalnymi zdjęciami nie zabrakło komentarza Katarzyny Cichopek, obecnie żony Macieja Kurzajewskiego. Aktorka i prezenterka nie kryła dumy i wzruszenia, pisząc pod zdjęciami męża tylko jedno, ale wymowne zdanie.

Najlepszy z najlepszych skomentowała Cichopek.

Maciej Kurzajewski rozpoczął swoją karierę dziennikarską w 1993 roku, kiedy to trafił na staż do redakcji sportowej Telewizji Polskiej. Od tego momentu nieustannie rozwijał się zawodowo, współpracując także z innymi stacjami, w tym z TVN i Wizją Sport.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek to prawdziwa power couple telewizji. Niedawno skradli show na ramówce Polsatu

W dniu 5 lutego 2026 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pojawili się razem na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Para, znana z medialnego zainteresowania ich relacją, pojawiła się wspólnie na ściance, wzbudzając niemałe poruszenie wśród obecnych gości i fotoreporterów.

Aktorka Katarzyna Cichopek przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. Zdecydowała się na ciemny, klasyczny zestaw, który idealnie wpisywał się w charakter wieczornego wydarzenia. Maciej Kurzajewski również postawił na klasykę. Dziennikarz i prezenter pojawił się w granatowym garniturze w prążki, który połączył z białą koszulą.

