Już w sobotę 25 października ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para, która wzbudza nieprzerwane zainteresowanie mediów oraz fanów, już jutro powie sobie „tak”. Ich ślub to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w show-biznesie, a z każdym kolejnym dniem emocje rosną. A co tuż przed uroczystością robi Katarzyna Cichopek? Zdradziła to swoim fanom.

Reklama

Katarzyna Cichopek zachwyca. Tak ubrała się na ważną uroczystość

Dopiero co na jaw wyszły kolejne szczegóły ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a teraz głos zabrała sama gwiazda Polsatu. Prowadząca "Halo tu Polsat" podczas relacji na InstaStories nagle zwróciła się do swoich fanów. Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w zjawiskowej kreacji i ogłosiła, że dzień przed ślubem z ukochanym wybiera się na inne ważne wydarzenie:

Za moment idę na bardzo ważne rozdanie nagród poinformowała gwiazda.

Katarzyna Cichopek zadała szyku w czarnym, delikatnie mieniącym się kombinezonie z przezroczystościami. Wygląda jak milion dolarów!

Suknie ślubne Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek podczas relacji w sieci zdradziła, że jej czarny kombinezon to dzieło uwielbianej przez gwiazdy projektantki Violi Piekut. Jak informowała ostatnio Plejada to właśnie Viola Piekut stworzyła również suknie ślubne dla Cichopek. Aktorka zdecydowała się na kilka różnych kreacji. To nie będzie jedna suknia, a cała kolekcja ślubnych stylizacji. Wszystkie zostały uszyte specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Jak donosi źródło serwisu, stylizacje przygotowane dla Katarzyny Cichopek raczej nie będą śnieżnobiałe.

Kasia nie wyobrażała sobie, aby w tym dniu miała na sobie kreacje od kogoś innego niż Viola Piekut. Ceni sobie ich znajomość i wieloletnią współpracę, dlatego i tym razem zaprezentuje się w sukniach Violi. Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe informowała Plejada, powołując się na swoje źródło.

Zanim jednak Katarzyna Cichopek zaprezentuje się w ślubnych stylizacjach spójrzcie, jak wyglądała dzień przed uroczystością.

Zobacz także:

Reklama

Nie do wiary, co Katarzyna Cichopek robi dzień przed ślubem fot. Instagram katarzynacichopek