Wygląda na to, że koronki znowu wróciły do łask. Gwiazdy chętnie sięgają kreacje właśnie z takim wykończeniem. Zauważyliśmy, że w ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” Natasza Urbańska była ubrana w czarną sukienkę, łudząco podobną do tej, którą kilka dni temu miała na sobie Katarzyna Cichopek.

Reklama

Musimy przyznać, że zarówno Cichopek jak i Urbańska wyglądały w nich rewelacyjnie! Panie pokochały skromne, a zarazem seksowne, prześwitujące koronki.

A Waszym zdaniem która z pań prezentowała się lepiej?