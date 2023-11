Reklama

Smutna wiadomość dla fanów serialu "M jak miłość". Nowy sezon dopiero się zaczyna, a już 11 września nie zobaczymy go na antenie TVP 2. Dlaczego? Wszystko ze względu na towarzyski mecz Polska-Irlandia, który zacznie się o godzinie 20:30 (odbędzie się we Wrocławiu) i będzie transmitowany na antenie TVP1. Nic dziwnego, że TVP podjął taką decyzję - zagorzałym fanom "M jak miłość", którzy jednocześnie fascynują się piłką nożną, ciężko byłoby się zdecydować na to, co oglądać! ;)

Co obejrzeć zamiast "M jak miłość"?

Co zatem będzie emitowane w czasie meczu na antenie TVP2? O godzinie 20:10 zobaczymy tradycyjnie serial "Barwy szczęścia", potem kulisy "Barw szczęścia", a o godzinie 20:50 będziecie mogli obejrzeć "Bardzo grzeczne dziewczyny". Jest to dramat obyczajowy. Przyjaciółki Lilly i Gerri mieszkają w Nowym Jorku. Wybierają się na studia, a to ich ostatnie lato przed wyjazdem. Planują więc zrobić coś szalonego. Ich przyjaźń wystawiona będzie na ciężką próbę.

Co będzie oglądać 11 września? Zdecydujecie się towarzyski mecz Polska - Irlandia czy jednak zostaniecie przy "Barwach szczęścia", a potem zobaczycie "Bardzo grzeczne dziewczyny"?

East News

Czeka nas krótka przerwa. 11 września nie zobaczymy nowego odcinka.

MTL Maxfilm

Ta zmiana związana jest z meczem Polska-Irlandia.