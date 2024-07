Christina Aguilera od jakiegoś czasu nie jest w najlepszej formie. Gwiazda już nie raz musiała zmierzyć się z ostrą krytyką ze strony swoich koleżanek z show-biznesu, które wytykają jej zbędne kilogramy. Aguilera najwyraźniej nic sobie z tego nie robi i wciąż eksponuje swoje wdzięki w wyzywających i skąpych ubraniach. Tak też było kilka dni temu na rozdaniu nagród American Music Awards, gdzie wystąpiła w ultrakrótkiej, białej sukience.

Już kilka godzin po uroczystej gali rozpoczęły się spekulacje, że Aguilera najprawdopodobniej spodziewa się dziecka! Jednak wszelkie plotki dotyczące jej wyglądu rozwiał przyjaciel Aguilery.

- Ona na sto procent nie jest w ciąży. Ubrała dopasowaną sukienkę, to wszystko. Christina kocha swoje krągłości… Christina uważa, że jest dobrym przykładem do naśladowania, nie wszyscy są chudzi. Ona chce by dziewczyny zaakceptowały swoje ciało- zdradził znajomy gwiazdy.

Wygląda wiec na to, że piosenkarka wcale nie zamierza się odchudzać…

