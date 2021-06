Chłopak Julii Wieniawy ma dziś urodziny. Z tej okazji aktorka pokazała piękne zdjęcie z Nikodemem

Rajskie wakacje Julii Wieniawy rozgrzewają jej fanów do czerwoności. Wszystko za sprawą zdjęć, które gwiazda "Rodzinkix.pl" wrzuca na swoje profile w mediach społecznościowych. Od kilku dni aktorka eksponuje swoje zgrabne ciało w bajecznej scenerii greckiej wyspy Mykonos czy podczas rejsów na jachcie. Na greckich wakacjach piękna Julia jest z chłopakiem, Nikodemem Rozbickim. 4 czerwca aktor obchodzi swoje 29. urodziny. Z tej okazji Wieniawa zadedykowała mu specjalną fotografię.

Od kiedy jesienią ubiegłego roku Julia Wieniawa ujawniła swój swój związek z Nikodemem Rozbickim, widzieliśmy już wiele pięknych momentów z ich wspólnego życia. Tym razem aktorska para wybrała się na wspólne wakacje na uwielbianej przez gwiazdy greckiej wyspie Mykonos. Białe domy, kamienne ulice, jachty, żagle i fantastyczny błękit wokół, to wręcz idealna sceneria na romantyczny wypad. Zarówno Julia, jak i Nikodem Rozbicki chwalą się w mediach społecznościowych cudownymi fotkami z wyjazdu. Dużo emocji wzbudziła odważna relacja na profilu aktora, gdzie widać było jego dziewczynę opalającą się topless.

Teraz wspólną fotkę wrzuciła Julia. Trzeba przyznać, że bardzo romantyczną. Ale i okazja jest szczególna:

Pod urodzinowym zdjęciem natychmiast pojawiło się mnóstwo życzeń dla Nikodema, ale też dla nich wspólnie:

Szczęśliwe zakochańce 😍 Życzę Nikodemowi wiele takich pięknych chwil z Tobą!,🥳❤️

Wszystkiego Najlepszego, spełnienia marzeń! ❤️

Ale słodziaki ❤️

Mega do siebie pasujecie, ja nawet czuje, że to to! 😃🤍🙌🏻 uwielbiam 🤍💍