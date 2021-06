Julia Wieniawa w sandałach, które optycznie wyszczuplają nogi! Dostaniecie je w popularnej sieciówce 

Julia Wieniawa to prawdziwa ikona stylu i klasy, a my nie przestajemy zachwycać się jej stylizacjami. Tym razem szczególną uwagę zwróciliśmy na spodnie gwiazdy - to absolutny hit tego sezonu. W nadchodzących miesiącach zapomnijcie o obcisłych jeansach, czy leginsach. Do łask wracają modele, które królowały w latach 90-tych. Zobaczcie sami, jak fantastycznie wygląda w nich młoda aktorka, a także koniecznie przyjrzyjcie się propozycji z popularnej sieciówki! Pobierz ten kod rabatowy Reserved, by stylowe jeansy mieć jeszcze taniej! Zobacz także: Julia Wieniawa ogłosiła wspaniałą wiadomość! Fani składają gratulacje Julia Wieniawa w hitowych jeansach na lato 2021 Julia Wieniawa ciągle pracuje na wysokich obrotach - nowe projekty, spektakle, role, własna marka odzieżowa i kosmetyczna, to tylko niektóre z jej sukcesów. Jednak nawet przy takim natłoku obowiązków, gwiazda nie zapomina o tym, aby wyglądać modnie i stylowo. Jej total looki zawsze są perfekcyjne i przy tym modne! Aktorka doskonale orientuje się w modowych trendach, dlatego wybór tych spodni, w ogóle nas nie dziwi. Zobacz także: Oto najmodniejsze buty na lato 2021 w stylu Julii Wieniawy, które dostaniecie w CCC! Julia Wieniawa ostatnio pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem, na którym widzimy ją w luźnym białym T-shircie z nadrukiem oraz genialnych jeansach w jasnym odcieniu niebieskiego. Ten krój to totalny hit 2021 roku - wysoki stan i szerokie nogawki to model, który powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety, która kocha modę. Sami zobaczcie jak fantastycznie wygląda w nich Julia Wieniawa! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo). Wyświetl ten post na...