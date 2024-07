1 z 13

Wiosną na antenie TVN pojawi się na nowo taneczne show "You Can Dance". Niezmiennie poprowadzi je Patricia Kazadi, która ostatnio zmieniła styl. W mediach pojawia się w coraz dziwniejszych stylizacjach. Zobacz: Patricia Kazadi w coraz dziwniejszych stylizacjach w "You Can Dance"

Właśnie niedawno rozpoczęły się castingi do nowej edycji, a jurorzy: Kinga Rusin, Michał Piróg i Augustin Egurrola zadecydują, kogo zobaczymy w odcinkach na żywo. Aktualnie trwają eliminacje do programu w Krakowie, gdzie pojawiły się wszystkie gwiazdy programu. Dziennikarka "Dzień Dobry TVN" tym razem postawiła na prostą stylizację utrzymaną w czarnej kolorystyce, a Michał Piróg jak zawsze zabawił się trendami. Najmniej swoim zestawem zaskoczył choreograf, który tradycyjnie stawia na klasykę, ale nadrabia za niego szalona Kazadi.

Zobaczcie sami: