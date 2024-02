Ile Caroline Derpienski miała lat, gdy poznała milionera? Krzysztof Stanowski opublikował materiał nie tyle co o Caroline Derpienski, jak o tajemniczym "latynoskim Dżaku", który okazał się Krzysztofem Porowskim. Według dziennikarza para miała poznać się w 2023 roku, a polska celebrytka miała być wówczas jeszcze niepełnoletnia.

Krzysztof Stanowski zdemaskował partnera Caroline Derpienski. Opublikował ponad dwugodzinny film na temat samozwańczej celebrytki, która zrobiła zamieszanie w mediach w 2023 roku. Dziennikarz postanowił opowiedzieć o momencie, w którym Derpieński poznała Porowskiego. Miało to mieć miejsce 3 lata temu podczas wyborów Miss Elite:

Elite Club Monaco, gdzie za wszystkie, no może za większość sznurków pociąga pan Krzysztof, zorganizował wybory Miss Elite 2020 i tam II Wicemiss została Karolina Derpienska. W nagrodę, jakie to piękne, jakie to romantyczne (...), wygrała tygodniowy wyjazd do Miami. I to był ten moment, który zmienił jej życie, życie pana Krzysztofa oraz polski show-biznes

- mówił w materiale opublikowanym na kanale Zero.