Informacje o śmierci księżnej Diany wstrząsnęły całym światem. Do tej pory wokół jej wypadku powstało mnóstwo teorii spiskowych, których większość zakłada, że śmierci księżnej nie była przypadkiem. Teraz okazuje się, że wierzy w to sama... księżna Camilla! W książce "Royal Venegeance" wyszedł na jaw sekret obecnej żony księcia Karola.

Camilla myślała, że podzieli los Diany!

Camilla i książę Karol mieli romans jeszcze za życia księżnej Diany. Nie jest tajemnicą, że księżna była chorobliwie zazdrosna o Camillę, nawet dzwoniła do niej, by dała spokój Karolowi. Diana miała świadomość tego, co dzieje się za jej plecami i oczywiste jest, że obie kobiety księcia nie darzyły się sympatią. Jednak gdy Diana zginęła tragicznie w wypadku, Camilla...zaczęła obawiać się, że podzieli jej los!

Wierzyła, że jej życie jest zagrożone, że spotka ją to, co Dianę. Przyjaciele doradzali jej, by uciekała w razie jakichkolwiek podejrzeń - można przeczytać w książce "Royal Venegeance".

Camilla była tak przerażona, że podobno bała się wychodzić z domu!

Po śmierci Diany, jej przyjaciele mówili, że Camilla była bardzo wystraszona. Nie mogła pozbyć się myśli, że pewnego dnia ktoś spróbuje zabić też ją.

A wy wierzycie, że śmierć księżnej Diany nie była przypadkiem?

Księżna Diana zginęła w wypadku 21 lat temu

