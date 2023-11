Już ponad milion fanów polubiło najnowszą fotkę Camili Cabello z dzieciństwa. 22-letnia gwiazda opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym ma kilka lat i wyraźnie jest speszona aparatem fotograficznym! Kto by pomyślał, że za kilkanaście lat Camila będzie jedną z popularniejszych gwiazd w Hollywood i aparaty będą stale jej towarzyszyć. Zobaczcie, jak piosenkarka wyglądała w dzieciństwie. Poznalibyście ją na dawnych fotkach?

Reklama

Camila Cabello w młodości

Gwiazdy uwielbiają wracać do starych zdjęć, a najbardziej do momentów, gdy nie były jeszcze znane. Ostatnio fotkami z czasów szkolnych pochwalił się Justin Bieber na Instagramie. Kanadyjczyk zaserwował fanom mnóstwo fotek, na których zdecydowanie nie wyglądał jak gwiazda. Chwilę później Selena Gomez zrobiła dokładnie to samo i przypomniała internautom uroczą fotografię z dzieciństwa. Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z pierwszej komunii świętej, na którym wyglądała jak aniołek! To było dopiero 6 lat temu, a zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 już dawno nie przypomina małej dziewczynki.

Idąc w trendzie wspominania dawnych czasów na profilu Camili Cabello też została udostępniona fotografia z dzieciństwa. Piosenkarka miała krótkie włosy, jednak jak każda dziewczynka uwielbiała nosić sukienki. Kilkanaście lat temu gwiazda wyraźnie była speszona aparatem. Dziś Camila nie może opędzić się od błysków fleszy. Ciekawe, czy już wtedy myślała o wielkich scenach muzycznych na całym świecie?

Małe introwertyczne dziecko - podpisała fotkę Camila.

Internauci zachwycili się zdjęciem ukochanej Shawna Mendesa (co ciekawe, on też pokazał zdjęcie z dzieciństwa). Camila wyglądała bardzo niewinnie.

Piękna! Aww cudowna! Camilita????????❤️ - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie jak wyglądała gwiazda w dzieciństwie! Też lubicie wracać do starych fotek?

Camila Cabello w dzieciństwie.

Instagram

Tak teraz wygląda Camila.

EastNews

A oto Shawn Mendes w dzieciństwie: