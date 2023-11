O Roksanie Węgiel głośno jest już od dwóch lat. Wszystko za sprawą programu "The Voice Kids", który młodziutka gwiazda wygrała. Widzowie poznali piosenkarkę, gdy ta miała 12 lat! Z początku nastolatka nie wyróżniała się z tłumu, jednak w ostatnim czasie jej stylizacje są coraz odważniejsze! Teraz do sieci trafiły zdjęcia Roksany Węgiel z pierwszych klas szkoły podstawowej. Zobaczcie, jak wyglądała nastolatka. Poznalibyście ją?

Reklama

Jak wyglądała Roksana Węgiel w dzieciństwie? Zdjęcia

Na polskiej scenie muzycznej Roksana Węgiel cieszy się statusem wielkiej gwiazdy. Wszystko za sprawą zwycięstwa w Eurowizji Junior 2018. Młodziutka gwiazda w 16. Konkursie Piosenki zaśpiewała utwór "Anyone I Want to Be" czym zdeklasowała konkurencję!

Zobacz także: Roksana Węgiel na Eurowizji 2019! Wypadła znakomicie!

Dziś Roksana Węgiel może przebierać w propozycjach zawodowych. A bilety na jej koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka. Fani chcą wiedzieć wszystko o nastolatce. Nawet i bardzo trudne quizy rozwiązują bez większych trudności.

Teraz kilku fanów gwiazdy odnaleźli jej zdjęcia z dzieciństwa. Czy Roksana dużo zmieniła się przez ostatnie kilka lat? Czy zawsze lubiła nosić poszarpane jeansy? Zobaczcie, jak wyglądała piosenkarka w młodości. Naszym zdaniem idąc do komunii przypominała aniołka! Czy to najsłodsze zdjęcia jakie dziś zobaczycie? Nie mamy wątpliwości!

- Nic się nie zmieniła - Bez makijażu pewnie wygląda tak samo - Jak była mała też była ładna ❤️ - pisali fani.

Zobaczcie zdjęcia Roksany Węgiel z dzieciństwa :)

Tak młoda gwiazda wyglądała w młodości:

Roksana Węgiel podczas "The Voice Kids" - bardzo się zmieniła przez te kilka lat?

EastNews