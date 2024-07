Anja Rubik i Sasha Knezevic rozstali się już dwa lata temu. Na razie czekajż na orzeczenie sądu w sprawie rozwodu. Anja Rubik dopiero teraz jest gotowa opowiedzieć o tym jak to się stało, że jej małżeństwo się nie udało? Top modelka udzieliła wywiadu "Wysokim obcasom Extra" w który opisała dlaczego rozstała się z mężem.

- Dramatu nie było, nasze rozstanie było rozciągnięte w czasie. Po drodze okazało się, że chcemy żyć innym życiem, mieszkać w innych miejscach, ale nadal się lubiliśmy. Więc to była trudna, długo podejmowana decyzja. Ostatecznie wyznaliśmy, że aby to mogło dalej funkcjonować, to albo on musiałby z wielki rzeczy zrezygnować, albo ja. I doszliśmy do wniosku, że albo ja bym mu tego nie wybaczyła, albo on mnie - powiedziała Anja Rubik.

(...) I tak się nie da żyć. Więc to nie był dramat, szok, przygotowywaliśmy się do tego przez wiele miesięcy. Dziwne w tym było coś innego. Przez to, że od dziecka się cięgle przeprowadzałam, nie przyzwyczajam się do miejsc, mieszkań, domów, miast, krajów. Ludzie są dla mnie synonimem domu. Kiedy myślę „dom”, to są to rodzice, to tez był mąż. I kiedy nagle go zabrakło, tego domu, przez pierwszych parę tygodni, byłam tym przerażana. Ale potem siedziałam sobie w Paryżu, pomyślałam, - Zaraz, to ja mogę teraz robić co chcę. Mogę spakować walizki i pojechać na drugi koniec świata. I nikomu się z tego nie tłumaczyć. Nie muszą za nikim tęsknić. I nikt nie będzie za mną tęsknił. To było uwalniające - powiedziała w wywiadzie Anja Rubik

- Był płacz? - dopytał Piotr Najsztub.

- Pierwszy w moim życiu. Nie jestem płaczliwa.