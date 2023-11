Anja i Sasha przygotowywali się do rozwodu przez wiele miesięcy. Rozstali się bowiem znacznie wcześniej, na szczęście - w dobrych stosunkach:

Dramatu nie było, nasze rozstanie było rozciągnięte w czasie. Po drodze okazało się, że chcemy żyć innym życiem, mieszkać w innych miejscach, ale nadal się lubiliśmy. Więc to była trudna, długo podejmowana decyzja. Ostatecznie wyznaliśmy, że aby to mogło dalej funkcjonować, to albo on musiałby z wielki rzeczy zrezygnować, albo ja. I doszliśmy do wniosku, że albo ja bym mu tego nie wybaczyła, albo on mnie - powiedziała Anja Rubik w VIVIE!